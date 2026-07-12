Cosas del verano

El período vacacional tiene sus "cosas", en la mayoría de las ocasiones situaciones y usos que son comunes para todos aquellos que veranean, ayer y hoy, desde la sombrilla playera y el botijo hasta nuestra marca de cerveza preferida: imprevistos, accidentes, modas nos unen en la suerte de vivir los veranos alejados de la rutina.

Las gafas de sol son un ejemplo de afinidad para reducir el efecto de los rayos solares en nuestros ojos. Un buen chulo de playa debe ir provisto de unas buenas y vistosas gafas de sol. Se cumplen 75 años de las gafas Wayfarer de Ray-Ban. El icono de los iconos, invento de Raymond Stegeman, el creador de una silueta mítica que cautivó a varias generaciones de hombres. Un modelo que revolucionó el universo de las gafas de sol allá por 1951 al introducir la montura de acetato en unos tiempos en los que se estilaban las gafas de metal. Aquellas que triunfaron a partir de la década de los treinta, cuando comenzó el triunfo de una gafa y de una marca cuyo negocio prosperó al convertirse en el proveedor oficial del ejército del aire estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.

Vocalista en una berbena en los jardines de Nairobi, 1960. / Archivo TLM

Hollywood y gran parte de su star-system convirtieron a las Wayfarer en uno de los modelos más deseados: Marilyn Monroe y John F. Kennedy no lograron resistirse a los encantos de las gafas más célebres de todos los tiempos.

Los imprevistos estivales ocurren porque tienen que ocurrir. Los decesos no avisan y en verano suelen darse con más frecuencia que en el resto de las estaciones del año. Si usted tiene pensado morirse en verano, no lo haga. Aguarde al otoño, en noviembre, que es sin duda el mes adecuado para ello. La luz cegadora del verano no contribuye en manera alguna a las profundas reflexiones acerca del más allá; el otoño en cambio, sí. El gris otoñal y el reflejo dorado de las hojas secas contribuyen a la mística concentración ante cadáveres aún calientes.

Aguardando un entierro en la Gran Vía de Murcia, 1958. / Archivo TLM

Por idéntico motivo, amigo lector, si alguna vez ha soñado con un entierro multitudinario, de amigos, admiradores y conocidos nadando en sollozos, deseche la idea. El verano nos hace proclives al abandono espiritual y al significado del viaje al otro mundo. No trate de ver su esquela orlada con títulos y distinciones alcanzados en este mundo, porque aparte del precio, sus deudos preferirán quedarse con los cuartos y no la publicarán. Vivimos en un mundo hostil e interesado donde se hace patente la manida frase de «el muerto al hoyo y el vivo al bollo». Los altos precios en los arrendamientos del apartamento estival darán lugar a que amigos y familiares no se muevan de sus lugares de vacaciones. No se puede perder un día, pues el apartamento cuesta un ojo de la cara y, ante la sufrida pérdida, siempre habrá un ¡Ya iremos a la misa funeral ! Siempre existe algún alma atormentada que difunde la fatal noticia en las redes sociales, con una llamada o con un mensaje al celular informando de la irreparable pérdida que nos pondrá en el compromiso de asistir al sepelio. Se alegarán las excusas más peregrinas, aunque siempre quedará algún pequeño remordimiento en las conciencias que hará que alguno, aprovechando el veraneo, eche el alboroque agarrando una buena moña a la salud del muerto. Buenos tiempos aquellos de los teléfonos con cable, que nos permitían desaparecer sin dejar rastro, apartarnos del mundanal ruido y de los fallecimientos inoportunos. El verano es el verano.

De tono más festivo es la asistencia a las verbenas, aunque ya no sean de azucarillos y aguardiente, ni de pañoleta y bombín. Ahora las verbenas son populares y de cubatas. ¿Qué decir de las modas? Cada uno vestido como su padre y su madre: pantalones a lo Cantinflas, vaqueros rotos, blusas escotadas; culos ceñidos y morros han sustituido a manilas y chotis. En esta España nuestra, en sus temporadas estivales, no existe pueblo ni urbanización del litoral que no celebre sus tradicionales verbenas. Vocalistas pechugonas de faldas con cancán o estrechas que marcaban nalgas. Verbenas de churros con chocolate al son del chachachá. ‘Los Tres Sudamericanos’ y ‘Los Cinco Latinos’, hacían estragos en otros veranos. Tiempos pasados de éxitos para la Orquesta Rusadir y Los Premier en verbenas veraniegas con aroma a bronceador a la orilla del mar. Sábados verbeneros en Cabo Roig, a la vera del torreón; en Montepiedra y en el Club de Regatas de Santiago de la Ribera con obligada corbata en los caballeros, al igual que en las recordadas veladas en el Club de Oficiales de la Ciudad del Aire.