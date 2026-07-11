Vida y arte en la urdimbre

De mis tiempos de joven universitario, entre las muchas cosas que aprendí y asimilé con avidez, persisten unos conceptos valiosos que he ido madurando desde entonces. Conceptos acerca de qué es patrimonio: la importancia del cuidado de éste, la fragilidad de su supervivencia entre los siempre latentes intereses económicos y la transformación imparable —acertada o no— del mundo.

Hay algo que es incuestionable para mí: cada vez que perdemos un bien cultural —en cualquiera de sus manifestaciones— el hombre y la sociedad mueren un poco; aunque no lo percibamos, a priori, como tal. De alguna manera, suelo mirar al arte como esa proeza realizada por aquellos que supieron volar por encima de guerras, atrocidades y humana estupidez para ser expresión de lo mejor que hay en nosotros y de su capacidad de trascendencia a través de la belleza creada; también, por supuesto, en los tiempos actuales. ¿Imaginan que nunca se hubiera levantando nuestro genial imafronte catedralicio? ¿O que jamás se hubieran escrito La Ilíada, la Divina comedia o La vida es sueño...? Ciertamente, habría un poco más de oscuridad a nuestro alrededor.

Es muy interesante conocer y comprender cómo el hombre ha ido evolucionando en la comprensión y cuidado de lo que entendemos por bienes culturales y patrimonio. Una ‘conciencia colectiva’ que no siempre ha valorado y cuidado lo creado en épocas anteriores. De hecho, en muchísimas ocasiones, si un edificio o una escultura sagrada no fueron reemplazados no respondió sino a una cuestión de escasez económica. En el siglo XIX, al amparo de esa puerta hacia la modernidad que fue el Romanticismo, comenzaron las primeras voces intelectuales preocupadas por preservar este legado, principalmente, el arquitectónico. Ilustrativas son, al respecto, la serie de intervenciones llevadas a cabo en la ciudad palatina de la Alhambra; o sobre la icónica catedral parisina de Notre Dame. En ambas intervenciones, primó más una visión ideal y un tanto fantástica que la científica; pero por encima de esas posibles controversias prevalece la importancia de valorar y conservar el monumento. Tendremos que esperar hasta el siglo XX, concretamente a 1931, para que se comience a legislar en torno a la conservación patrimonial. Fue la conocida Carta de Atenas la que trató de alumbrar puntualizando aspectos esenciales como la conservación del entorno o la educación, desde la infancia, en la valoración del monumento. Los desastres acontecidos durante las dos Guerras Mundiales (especialmente con la segunda) hicieron urgente seguir trabajando en la importancia de conservar lo que el hombre —a lo largo de siglos— había sido capaz de alzar. Ahí está la Convención de la Haya, en 1954, insistiendo en la protección monumental y creando el Escudo Azul como símbolo de preservación internacional. En el último tercio del siglo XX, la Unesco comenzaría con la protección internacional que conocemos como ‘Patrimonio de la Humanidad’. Fue en 1978, cuando la ciudad de Quito (Ecuador), recibió esa distinción; junto con lugares como la catedral de Aquisgrán (Alemania) o el centro histórico de Cracovia. Este concepto —amplio— de «herencia de la humanidad» fue, afortunadamente, evolucionando. A esos primeros grandes enclaves monumentales se fueron sumando la protección de otros lugares arquitectónicos menores —más populares— e infinidad de bienes culturales muebles; no solo pinturas y esculturas, sino libros, objetos diversos o textiles. Y es ahí donde me gustaría detenerme para invitarles a una experiencia estival.

En este pequeño recorrido que hemos hecho sobre la conservación de los Bienes Culturales, el ‘patrimonio textil’ es de los que más han salido perdiendo. Ha sido uno de los últimos sobre los que se ha tomado conciencia de su importancia. El hombre teje —de las más diversas formas— desde el mismo momento en que se le puede aplicar ese sustantivo y en esto hay un valor e interés inmensos. Los tejidos —frágiles y vulnerables— nos ayudan a comprender, igual que un edificio, un tiempo histórico y la técnica de su momento. Sin embargo, han sido los primeros en ser arrinconados por los diversos cambios de moda o por el deterioro ineludible de su propia condición. Desde el pasado mes de junio y hasta el 12 de octubre, en la tercera planta de las Colecciones Reales, en Madrid, tenemos una cita de lujo con el arte textil. Se trata de una de las mejores colecciones sobre tejidos del mundo, forjada, durante siglos, al amparo de los distintos monarcas españoles. Muchas de estas piezas nunca habían sido expuestas y nos hablan de la importancia del textil en el ornato cortesano en muy diversas fechas. Desde una almohada medieval que perteneció a la reina Berenguela hasta un curioso flotador decimonónico.

Les invito, si este verano les propicia un encuentro con nuestra capital, a conocer y disfrutar con la exposición ‘Tejiendo la vida cortesana. Tejidos y bordados en las colecciones reales’, porque en la aparente humildad del hilo y la aguja reside, también, un patrimonio de todos.