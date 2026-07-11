La tragedia nos arrincona

El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucho el pasado 10 de julio. / Europa Press

La Dana de Valencia se llevó hace menos de dos años. 230 personas por delante, ese mismo día, en Letur (Albacete) 7 vecinos perdieron también la vida, ahora un incendio devastador a las puertas de nuestra amada Águilas, en Los Gallardos (Almería) se ha cobrado de momento 12 cuerpos calcinados.

El cambio climático no es una amenaza, es una pura realidad, y este año anuncian los científicos - esos mismos que insultan y desprecian los imbéciles, incultos y pirómanos de lo público, bien a través de las redes sociales o bien desde altavoces de partidos políticos que niegan la mayor -, que el conocido como fenómeno de “El Niño”, traerá más destrucción. De hecho en el Pacífico Ecuatorial ya sufren su devastadora presencia.

Así que la incógnita que nos queda por despejar, no es si este rincón del sureste sufrirá la virulencia del cambio climático, sino cuándo nos tocará.

De momento, las olas de calor se han convertido en auténticos tsunami, dejando miles de muertos asociados al calor no solo en el sur, sino en toda Europa, y a pesar de ello, nosotros aquí seguimos hablando del pasaporte de la mujer del Presidente, que por cierto, basta ya de lapidaria, esa mujer tiene mérito, mucho mérito,pónganse durante 24 horas en su piel y lo entenderán.

Más señales no podemos recibir, en cambio, seguimos actuando en la Comunidad Autónoma de Murcia y Cartagena, como si la emergencia climática fuera algo temporal y puntual. Lleva razón, una vez más,nuestro rico refranero español: “No hay más ciego que el que no quiera ver”.

Ni un gesto, ni un solo guiño presupuestario ni político para afrontar a largo plazo una crisis climática que está cambiando el mundo. Eso tiene un nombre: miopía política.

Que sigamos tapándonos los ojos y los oídos, ante la mayor crisis mundial que tenemos encima, y que afecta ya a nuestros cultivos, al agua, al turismo, incluso está cambiando nuestros hábitos y horarios, es la respuesta de los mediocresy de los incompetentes.

El cambio climático incrementará incluso las migraciones humanas, y nuestra respuesta es echarlos a patadas, incluso a los que están ya aquí tiempo. La bola de nieve sigue creciendo, y seguramente a nosotros aquí nos pillará haciendo el gilipollas hablando de la necesidad de suavizar, en beneficio de la agricultura,la ley del Mar Menor.