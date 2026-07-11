Pausa de hidratación

Santiago de la Ribera en 1956. Un mar tranquilo en el que los más jóvenes disfrutaban como orates practicando el deporte de la vela. Los primeros barcos Snipe fabricados en madera contribuyeron a ello. Aguas limpias y apacibles en una imagen para el recuerdo.

CALOR. Dormir abrazado al botijo y el ventilador no es nada romántico. El calor arrecia, tanto que ni siquiera las chicharras se atreven a hacer acto de presencia con sus cantos estivales.

PASIÓN. Es tal mi pasión por la naturaleza que cuando veo un árbol soy incapaz de reprimir mis impulsos naturistas y me doy cabezazos en su tronco, tratando así de solidarizarme con las especies arbóreas en extinción.

INTRANSITABLE. Los sueños terroríficos hacen acto de presencia en estos primerizos días de verano. Mis suelas de los zapatos se fundieron con el suelo de la plaza de Belluga. Incapaz de dar un paso, mi sesera comenzó a arder. Los espejismos hicieron acto de presencia; el más grato fue cuando Mónica Belucci me ofreció agua de su cántaro.

MÚSICA. Me atrae, me subyuga, me acelera el esqueleto, me rejuvenece, cuando escucho a Los Bravos en su canción Los chicos con las chicas; a fin de cuentas el verano es la estación perfecta para que surja el amor.

LOCOMOCIÓN. Con estas temperaturas he decidido ser práctico. Digo adiós al utilitario y me subo al dromedario para transitar por esta Murcia ardiente. Aunque me asalta una duda: ¿habré de circular por el carril bici? Me pregunto.

RECETA. Un bote de espárragos con su caldo, dos dientes de ajo, dos huevos duros, un buen chorro de aceite extra virgen y otro de vinagre. Todo a la batidora y de allí al frigorífico. Así conseguiremos una fresca y nutritiva crema de espárragos ideal para los calores estivales que te hará buscar una bufanda.

JOYAS. De hoy en adelante y mientras duren las vacaciones iré enjoyado a la playa. Sortijas, collares, diademas y pulseras harán resaltar aún más mi apolíneo cuerpo. La influencia de Rodríguez Zapatero en mi nuevo look es indudable.

SUCEDÁNEOS. El Gobierno no construye viviendas pero hace camisetas conmemorativas. «Manda huevos», que diría Trillo.

VIAJAR. Con el verano se inician mis viajes de interior. Es decir, que me acuesto a la fresca del ventilador y sueño que viajo. Mi primer viaje será a la República Dominicana portando un cofre lleno de billetes y monedas de oro. Una moda muy actual entre los políticos de hoy a la que me apunto aunque sea con la ensoñación.

COSTUMBRES. Lo de ‘meterse mano’ ha quedado obsoleto. Ahora se pasa directamente a hacer el amor, al apareo; sobre todo en el cine, el que sigue ejerciendo su docencia en los humanos corazones.