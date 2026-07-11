Las guerras de ayer y las crónicas de mañana

El mundo está en peligro. Este mundo nuestro y la especie humana que vive en él han despertado el espíritu de conquista de una raza tecnológicamente muy avanzada que vive en Marte. Desde su hogar, el nuestro es un globo azul que flota en el espacio, pero sus recursos son un extraordinario botín y los habitantes de la Tierra son aún seres primitivos en comparación con la poderosa tecnología marciana. Será una victoria fácil. Las primeras tropas expedicionarias caen sobre nuestro planeta como una marabunta de destrucción. Son imparables y, peor, mucho peor, son invencibles.

El espanto de la guerra se extiende por el mundo. Armas que despiden una energía capaz de volatilizar cuanto alcanzan, gases asfixiantes y poderosos vehículos de combate jamás vistos. Esas mentes brillantes de nuestros invasores resultaron ser frías y despiadadas. No esperan rendición alguna. Flujos interminables de refugiados huyen de las ciudades, los precios escalan y se puede pagar una fortuna por un periódico para leer algunas noticias sobre la invasión, sobre las rutas de escape, sobre las ciudades destruidas y los civiles asesinados en masa. La población es diezmada en segundos. La humanidad afronta verdaderamente sus últimos días.

La obra cumbre de la ciencia ficción es también la mejor novela de guerra. Jamás ha plasmado nadie con tanta dureza las consecuencias de los conflictos bélicos sobre inocentes civiles en un mundo intensamente tecnificado. Mostar una pintura en que las grandes metrópolis europeas padecían lo que ellas mismas habían infligido al resto de la periferia, conquistada durante la era colonial, fue sin duda una muestra del elevado sentido de la justicia que tenía el autor. ¿Quiénes son los marcianos?