La Filmoteca, al parque

El Museo del Prado está sacando sus cuadros a la calle, no porque se haya producido un incendio, sino para divulgar fuera de su recinto lo más preciado y popular de sus fondos. Bah, son reproducciones, dirá el exquisito. ¿Y qué? ¿Acaso no conocemos la mayoría de las piezas de la Historia del Arte a través de reproducciones? Hace unos meses, la exposición tuvo lugar en El Tontódromo, en el centro de Murcia, y quedó muy aparente; ahora creo que anda por Soria. Qué manera de banalizar el arte cuando los originales pueden verse con un simple viaje a Madrid, dirán los pedantes. Vale, pero tampoco está mal adornarse con una versión gráfica de esos cuadros mientras se da un tranquilo paseo vespertino.

Al parecer, por lo que deduzco del artículo de ayer en estas páginas del director de la Filmoteca Regional, Ángel Cruz, también hay quienes consideran que el buen cine no debe salir de su odeón sagrado, la sala de exhibición. Hay gente a la que todo le parece mal, y entre ella quienes se entretenienen en censurar que algo tan solemne como una Filmoteca organice un cine de verano (la de éste es la segunda edición tras el rotundo éxito del anterior) en el Parque Fofó, donde los espectadores consumen bocadillos o pipas mientras miran la pantalla cuando los niños dejan de hacer travesuras a su alrededor.

El cine de verano al aire libre, con su sesión doble, es una de las mejores experiencias que se pueden gozar en una ciudad, y si la iniciativa privada hace tiempo que abdicó de proporcionárnosla, ahí esta el servicio público de la Filmoteca para reeditar la vieja costumbre. Además, lo hace con una programación de calidad, buscando un perfil popular, pues el cine es un arte popular, y en busca de un público que hace tiempo dejó de ir a las salas.

El ciclo Cine bajo las Estrellas es una idea de diez, corroborada por la asistencia, y uno no entiende que lo que se hace bien y de manera oportuna quiera verse como una herejía. Por lo visto, sería mejor un ciclo de cine húngaro entre las cuatro paredes de la Filmo, solución infalible como refugio del calor. La calle no hace daño al arte ni al cine ni a los libros ni a la música ni a nada. Jopé.