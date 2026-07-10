Y tu padre también era un buen hombre

El viejo Karamazov disfruta de su vida desordenada, excesiva, desbocada. Es la imagen de la pulsión del placer por el placer. Comparte amante con su hijo Mitia, que le odia. Igualmente le desprecia Iván, cuyo intelecto superior le aproxima fatalmente al nihilismo de un mundo donde todo está moralmente permitido. Aliosha es el tercer hermano, el único que reúne los rasgos de perdón, de piedad, de conmiseración que verdaderamente forjan el humanismo dostoyevskiano. Lejos de odiar a su padre, y aunque padece el mismo dolor que los demás, aboga por la comprensión, por la conmiseración, por contener el mal, no por extenderlo. Sin embargo, la sombra de la muerte pesa decididamente sobre la figura del padre, que es asesinado.

La historia, fundacional del mundo moderno, eleva a la categoría de protagonista algo que no aparece físicamente entre los personajes de carne y hueso, y que no es otra cosa que el deseo de muerte, el impulso de destrucción y aniquilación sobre alguien que es, además, el padre. Deseo compartido y presente con mayor o menor intensidad y respuesta moral en todos los hermanos, aunque finalmente ninguno fuera el responsable de llevar a la práctica el funesto deseo. Quedó reservada la tarea para un cuarto hermano, un bastardo tenido por el viejo Karamazov fuera del matrimonio con una mujer sometida por su crueldad de forma reprobable y abyecta. Smerdiakov, el hijo resultante de esta unión, será quien finalmente alzará la mano contra su padre, confrontando al resto de sus hermanastros con la realidad de su deseo, con el crimen realizado, sin que ellos tuvieran que implicarse con una responsabilidad directa en la acción.

Esto, sin embargo no les exime de culpa, pues el ambiente de odio entorno al viejo Karamazov había sido estimulado por la atmósfera ponzoñosa en que los hijos vivían. Ellos hicieron posible que la mente de Smerdiakov llegara a la pavorosa conclusión de estar viviendo en un mundo donde todo estaba permitido ante la inexistencia de Dios y donde, por tanto, matar a un hombre malvado era, en sí, un acto de bondad. Freud leyó la novela con interés.