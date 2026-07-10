Opinión | El Canal del Funcionario
Mar Menor, Portmán y Cala Reona: para que luego digan que no cuidamos el medio ambiente
Somos la releche en esta región, somos únicos cuidando nuestra costa, a veces hasta pienso que nos niegan las banderas azules por envidia.
Cala Meona, perdón, Reona, en qué estaría yo pensando, un año mas sigue ahí , al pie del cañón, contaminando como de costumbre, el día que la abran al baño, seguro que van un puñado de bañistas y la contaminan con sus cremas solares y sus botellones de Estrella.
El Mar Menor, cada año mas caldoso, cada año más caliente, un verano de estos seguro que echándole un puñado de arroz, lo mismo nos sale un buen caldero, los peces ya están en su punto.
Y por último nuestra joya de la corona, nuestro mayor desastre medioambiental, todo un símbolo de como cargarse una bahía. Todos los niños y niñas de esta región, deberían venir a este rincón para que nunca se les olvide lo que sus mayores fueron capaces de hacer, y de no hacer.
Los murcianos y murcianas nos tenemos que sentir orgulloso de nuestra manera de cargarnos el medio natural, es tanto el amor que sentimos por destrozar todo lo que tocamos, que las encuestas dicen que la extrema derecha, esa que niega la emergencia climática, puede gobernar de nuevo.
Eso, aunque les joda a los rojos progresista, se llama coherencia, sería un dislate y un grave problema de doble personalidad, cargarnos la costa y luego votar a quien quiera recuperarla. La incoherencia no forma parte de nuestro ADN.
Los murcianos, como les jode, a mi también, que generalicemos el gentilicio de Murcia, al resto de la región, con especial inquina a los cartageneros (Comunidad Autónoma de Cartagena y Murcia YA) somos la vanguardia, no solo española, sino europea, en la lucha por negar el cambio climático.
A nuestro liderazgo, unas veces compartido y otras en solitario, en Casas de Apuestas, abandono escolar, fracaso, obesidad infantil, menor tasa de graduados universitarios, quemas agrícolas, contaminación, población en riesgo de pobreza o menores salarios en el país, ahora, ya no hay duda, le sumamos nuestro comportamiento con el medio ambiente.
¿Somos o no somos la mejor tierra del mundo?
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