Los extraterrestres estamos aquí

Hay otros mundos, pero están en éste, escribió el poeta comunista Éluard. Y hay otros planetas, que me temo que, a veces, también están en éste. Azotados por unas condiciones meteorológicas en principio incompatibles con la vida humana. Como el planeta Murcia durante la mitad de su órbita solar anual. Elon Musk no tiene que irse muy lejos para tratar de instalar colonias en Marte, según su intención. Hay un Marte mucho más cerca. Un planeta extremo en el rabo seco de la piel de toro española que se encuentra habitado en medio de extensiones calcinadas por extrañas mutaciones, capaces de sobrevivir respirando una mezcla ácida de diversos gases y enormes cantidades de polvo naranja en suspensión. Recuerdo Ny-Ålesund, en las islas Spitzbergen, el punto más alto de la Tierra con vida humana. Era cósmico. Sólo administrativamente se podía decir que aquello era el mismo planeta. Los pocos desgraciados que aceptaban ganar mucho dinero durante seis meses, a cambio de perder la razón allí, al menos tenían un motivo para aguantar en aquella penitenciaría extraterrestre. No mires al cielo en verano, Elon Musk. Los extraterrestres pobres estamos aquí, en Murcia.