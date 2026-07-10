Te pongo en situación: yo quería ver la película y hablar sobre ella aquí. Mi pasión por el cine, sin hacer de mí una cinéfila, hace que de vez en cuando no pueda resistirme a ello. Además, soy de manías, y cuando Steven Spielberg —ese director que me acompañó parte de mi niñez y toda mi adolescencia— hace alguna película, una fuerza invisible tira de mí hacia el cine. Tengo que ir. Ya me pasó con Los Fabelman, su anterior película, por ese mismo efecto imán que sufro. No me pasa sólo con Spielberg. Últimamente también me pasa con Christopher Nolan: tengo dicho en casa que queremos ir a verla. Ellos no lo saben, pobres, no tienen criterio propio para eso, pero yo sé que sí quieren verla. Les va a encantar vivir la guerra de Troya vista por Nolan, y seguro que estamos varios días hablando de la peli.

Con El día de la revelación, lo mismo. Solo que no encontré alma piadosa alguna que quisiera venir. Hice una primera intentona con mi hija Elena, pero camino al tranvía me dijo que duraba más de dos horas, y eso tiraba por tierra toda mi tarde, así que nos volvimos y lo dejé mejor para el último pase. Nada peor que ir al cine pendiente de la hora o de los recados pendientes. Y yo voy al cine a disfrutar.

Cuando por fin llegó el momento (y para mi sorpresa, que me veía sola en el tranvía, en el cine y en el centro comercial), mi hija Cristina se apiadó de mí y, sin pedírselo, me acompañó. En el camino me dijo que la peli tenía críticas reguleras, aunque a mí eso me daba igual. Sólo miraba la hora y las paradas de tranvía que me separaban de mi peli. Hasta pregunté a la IA con cuánto margen de tiempo llegaría —5 minutos, me dijo—, para saber si tenía que salir del vagón a la carrera o podíamos ir andando.

Pues cuando me pongo a mirar las pantallas de la cartelera del cine, delante del mostrador para sacar las entradas, me encuentro con que justo ese pase lo han quitado. Todavía me recuerdo balbuceándole a la chica del cine, señalando el cartel de la película. Creo que hasta hice pucheros. Al mismo tiempo, vi la cara iluminada de Cristina, ¡estrenaban Vaiana ‘live action’! Su cara iluminada no admitía réplica. Con gesto paciente, al otro lado del mostrador, la mujer me dijo que ese era el motivo del cambio en la cartelera… todo no cabe. Pero sabes qué, que también somos fans de las versiones de Disney en vida real, así que hicimos como el que cambia los cromos. Una cosa por otra.

Y entonces sí fue el día de la revelación, pero para mí. Me dio por pensar: ¿qué habría hecho Cristina si hubieran estado programadas las dos pelis, la suya y la mía? Creo que no habría ni siquiera mencionado a Vaiana. Ella venía a acompañarme, y se habría tragado sin pestañear lo que para ella prometía ser un bodrio intelectual. La película de Spielberg no sé de qué va, pero la revelación del día fue descubrir la virtud silenciosa de mi hija. Siempre digo que en la cima del intelecto se sitúa, siempre, la bondad.

Mientras veíamos a Vaiana, me vi a mí misma enredada en las ramas de educar y arrastrar a mi prole hacia mi terreno, sin ver el bosque que ellos ya han empezado. Su propio camino y sus propios caracteres.

Definitivamente, en esta bola de nieve de todo revuelto que es la crianza, a veces el descubrimiento es ver que tus hijos son, sencillamente, mejores personas que tú.