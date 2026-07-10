Censo interesado

Hasta ahora, ya se sabía que el censo es de conveniencia. Por ejemplo: para que tu hijo tenga más puntos a la hora de entrar en un centro educativo, te censas con él en la casa del familiar o del amigo que viva más cerca del mismo. O cuando quieres engañar a Hacienda sobre tu domicilio habitual, aunque seguro te lo detecta, por lo que es mejor evadir miles de euros, tener joyas de ignota procedencia, o tener mucho dinero negro, que no lo controla. O, cuando quieres contraer matrimonio civil y no quieres gastarte dinero en un notario, acudes al registro civil de tu domicilio habitual, que es gratis, pero como te dan cita, si se trata de una ciudad importante, para después de tener tu primer hijo o incluso nieto, te censas en un pueblo donde ese mismo mes puedes ya contraer matrimonio. Son ‘truquillos’, algunos inocentes y otros no tanto. Pero como el ser humano no para de idear cosas para sacar tajada de una manera o de otra, el demócrata Sánchez, especialista en maniobrar para su interés, en perjuicio incluso de su partido, ha vuelto a tener una imaginación digna de Julio Verne. Como tiene claro que perderá las elecciones generales y por eso no las convoca aunque se lo pida el Parlamento, como también perdió las ultimas del 2023, y todas las autonómicas celebradas desde que es presidente, pero en el 2027 con mucha más diferencia, a pesar del pagado Tezanos, y como también sabe que sus socios de desgobierno ya están hartos de él por sus constantes engaños y por las presuntas corrupciones de todos sus familiares de sangre y de partido, se atrinchera en sus constantes viajes para estar fuera de España y no escuchar lo que ya es un clamor general: vete y convoca elecciones ya.

El último cartucho que le queda es que le voten los que no le conocen. Es decir, aquellos que viven fuera de España, de tal manera que los que no tienen que soportarlo sean los que nos digan a los que vivimos aquí quién debe gobernarnos. Su esperanza es que además de importarles este país lo mismo que a los independentistas, o sea nada, como suelen ser descendientes de exiliados del franquismo, espera que le elijan. Y para eso saca una norma, pasándose una vez más al Congreso de los Diputados y al Senado por su ego, para que todos aquellos que están fuera de España y por tanto no contribuyen económicamente al desarrollo de este país voten. Lo que digan los residentes en España y el interés de Europa le importa un bledo. Claro que el viejo continente se lo está diciendo muy claro, con eso del libre deambular, aunque no puedan trabajar, por todos los países incluidos en el tratado Schengen, que suprime los controles de las fronteras interiores y establece una política común para las fronteras exteriores, esa norma pone en peligro por descontrol a todos ellos. No me extraña que Europa fume en pipa y no precisamente de la paz con las ideas de Sánchez y los suyos, unos por idolatría (no dan más de sí) y otros por interés (dan mucho de sí).

Como decía algún contertulio en la TV, si saca además del suyo un voto más Sánchez es un éxito total, pues no creo que nadie que haya vivido últimamente en este país pueda votarlo si se ha enterado de la corrupción, de que hace lo contrario de lo que dice, y que gobierna no para el interés general sino para el suyo propio, concediendo lo que no está escrito a los independentistas catalanes y vascos con tal de seguir en La Moncloa. Es decir, el interés general se lo dejó en el maletero del Peugeot con sus compañeros de viaje condenados por organización criminal, corrupción y cohecho.

Sus manos derechas, secretarios de organización, ministros, fiscal general del Estado, mujer, hermano, directora de la guardia civil, DAO, Leire, su referente moral, Rodríguez Zapatero -que sigue sin explicar de dónde provienen las joyas guardadas en una caja fuerte, ni lo que hacía en Venezuela y en otros países igual de democráticos- están condenados o pueden serlo. Este es el panorama que tenemos. Menos mal que aún hay algo de decencia al menos en la cúpula de la Agencia Tributaria que ha dimitido, al contrario de aquellos que mandan ponerse de perfil a sus subordinados en las investigaciones que afecten al Gobierno, que ni dimiten ni los cesan, no sea que se hagan un Aldama y acaben todos imputados, y la cifra récord de 25 en un día por corrupción, se quede corta.