Whiskería contra lo ‘cuqui’

El otro día pasé, en una calle subalterna, por la puerta de un sitio abierto cuyo cartel en la puerta ponía, desafiante: ‘whiskería’. Fue como darme de bruces con el general Millán-Astray cojitranco y con más copas en el cuerpo que disparos. Sufrí un bucle temporal. ¡Por fin un lugar, inequívocamente de otro tiempo, que escupe a la sociedad aséptica en que nos hemos convertido! La gente moderna adulta sale a posturear inofensiva en ese horario infantil llamado ‘tardeo’, los políticos matan de aburrimiento a las ciudades presionados por las asociaciones de vecinos, pero aún hay una whiskería en pie, probablemente sin clientes, sosteniendo en su mano muerta el raído banderín. Pronto, por desgracia, podrá visitarse como mero museo temático. Conforme voy cumpliendo años advierto que las dos palabras más bellas que te pueden decir no son «te quiero», ni tampoco, según decía Woody Allen, «es benigno», sino «boîte whiskería». Las whiskerías son sitios legendarios que creía extintos. Eran lugares con mucho hielo, humo y amigas de Ábalos. Una whiskería es un concepto que se pone con los brazos en jarras y el mentón alto contra la pastoreada actualidad, y es lo que instala una cálida llama en mi corazón. Es una enmienda a la totalidad de lo cuqui, es decir, al siglo XXI al completo. Deberían ser protegidas por alguna asociación de amigos del país como exponentes de una España que se resiste a morir, igual que los bares de carretera que aún tienen espectrales ‘cassettes’ de Arévalo con chistes de gangosos derretidos al sol.