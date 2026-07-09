¿Qué parte no entienden de que las bajas laborales por enfermedad común las terminarán gestionando las Mutuas?

Vengo anunciando desde hace tiempo que basta con leer el programa económico de la ultraderecha española, para deducir que su gran objetivo económico es “cuánto menos estado mejor”.

¿Eso que significa?

Pues simplemente que los servicios públicos, hasta ahora considerados esenciales, serán gestionados por empresas privadas.

Y al margen de la privatización de la sanidad pública, de seguir apostando por debilitar la educación pública en beneficio de la privada fomentando y ampliando los conciertos, o poner en marcha un gran cambio en nuestro sistema público de pensiones, donde entrará como elefante en cacharrería los grandes fondos de inversión, uno de los sueños húmedos tanto de la derecha y la extrema derecha como del mundo empresarial, es que sean las Mutuas las que controlen y gestionen las bajas laborales, no solo aquellas derivadas de accidentes de trabajo, sino las que se producen por enfermedad común.

Las Mutuas, uno de los mayores negocios que hay en este país, llevan mucho tiempo demandando ser ellas las que tengan la sartén por el mango en un sector que mueve miles de millones de euros.

Pero lo mejor, o peor, de todo, es que no se esconden para anunciar grandes cambios, con o sin acuerdo, lo que dice mucho de su verdadera voluntad de negociación, al mas puro estilo Trump, Milei, etc.

A pesar de todo lo que nos están avanzando, aumentando al 5% nuestro gasto militar, recortes sociales y laborales, privatización, expulsión de inmigrantes, derogación de la ley de Eutanasia, bajar el SMI, despreciar el cambio climático y negar su afectación en nuestras vidas y nuestra agricultura, replantear el derecho al aborto, eliminar definitivamente la cualquier atisbo relacionado con nuestra memoria, y volver a meter en el armario al colectivo LGTBIQ+ a base de hostias y empujones, a pesar de todo esto, las encuestas dicen los españoles quieren estas políticas.

Dice el dicho popular que palos con gusto no duelen. Amén.