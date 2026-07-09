Mujer, vida, libertad

Este es el lema que se hizo viral tras el asesinato de Mahsa Amini a manos de la policía moral del régimen iraní. Recordemos que Amini, una joven de veinte años, fue detenida por llevar el velo mal colocado (un mechón se mostraba rebelde) y tras ser apaleada en la cabeza, pues se golpea la parte del cuerpo que aloja el pecado, quedó en coma y a los tres días murió. Esta injusticia encendió una mecha que prendió rápidamente y dio lugar a protestas en las calles y en las redes —a nivel nacional e internacional— lideradas por mujeres y apoyadas por hombres.

Este asesinato nos recordó una vez más lo costoso que es conseguir derechos y lo rápido que se pueden perder. Irán es buen ejemplo de ello: un país que en los años sesenta y setenta disfrutaba de libertades a todos los niveles y que en la Revolución Islámica los perdió todos. Un país donde las mujeres iban a la universidad, conducían o llevaban minifalda, y en el que ahora pueden ser asesinadas por mostrar un mechón de pelo y tienen prohibido incluso reírse: el sonido de su voz y su risa perturba la tranquilidad masculina. A quien nos diga que ya está bien de tanto feminismo, que ya lo tenemos todo, además de responder que es radicalmente falso, le podemos recordar lo que está pasando en Irán desde 1979 con la llegada de los ayatolás al poder.

Marjane Satrapi sufrió dolorosamente ese cambio de paradigma. Hija de un matrimonio progresista fue enviada fuera del país para poder garantizarle un futuro. Satrapi es autora de Persépolis, la novela gráfica que narra su experiencia dentro y fuera de Irán, durante y después de la Revolución Islámica, una novela llena de verdad, divertida a ratos y profundamente desgarradora.

Satrapi murió el pasado 4 de junio, a los 56 años, varios medios publicaron que de pena tras cumplirse un año de la muerte de su pareja. Isabel Coixet publicó en su Instagram: «Ha muerto Marjane Satrapi y yo no sé si de pena, de asco, de nostalgia o de un infarto. Alucino con las conjeturas que en la prensa aparecen de que ‘ha muerto de tristeza tras la muerte de su marido’...». No podemos imaginar un informe médico que rece «Causa de la muerte: ataque de pena». El mito del amor romántico, elemento clave del patriarcado, persiste y nos persigue hasta la tumba.

Si la situación ya era terrible antes de la guerra contra Irán, una guerra diseñada por Netanyahu y declarada de forma ilegal por un Trump manipulado como una marioneta grande y naranja, podemos imaginar lo difícil que se habrá vuelto ahora la vida para las mujeres iraníes, con una Guardia Revolucionaria reforzada en sus posiciones por este ataque extranjero. Cuando las cosas van mal, para las mujeres van peor.

Durante lo más crudo de la guerra, y también en este momento de frágil tregua, con repetidos ataques por ambas partes siempre en torno a la relevancia vital del estrecho de Ormuz, la vida de las mujeres importa menos que nunca dentro del país y fuera de él. Por eso, cuando todo Occidente está en tensión por la potencial escasez de petróleo debido al conflicto, no queremos dejar de recordar que las mujeres en Irán pueden ser azotadas, torturadas o asesinadas si no cumplen con el estricto código de vestimenta impuesto por el régimen de los ayatolás. Desde la edad de 9 años tienen prohibido mostrarse en público a menos que vayan completamente cubiertas con ropa de tonos discretos. De lo contrario, pueden ser detenidas sin más trámite por la policía de la moral. A las mujeres se les prohíbe el color, la risa, la palabra, la movilidad. A las mujeres se les prohíbe la vida.

A pesar de la dureza del régimen que ha ejecutado arbitrariamente al menos a 11 personas desde 2022 por su participación en estas protestas, el código es desafiado a diario por el movimiento ‘Mujer, Vida, Libertad’, mujeres que se atreven a caminar sin velo en lo que se ha descrito como una «revolución silenciosa». Tienen todo nuestro apoyo y nuestra admiración.