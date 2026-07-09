Opinión | NOTICIAS DEL ANTROPOCENO
Morir de frío en plena ola de calor
Asistí a unos cursos de gestión inmobiliaria en Nueva York hace veinte años. Recuerdo que era esta misma época del año y hacía un calor insoportable en una ciudad ya de por sí recalentada por su densidad urbana y un tráfico incesante. Estaba preparado más o menos para el calor (ser de Murcia es lo que tiene) pero cual fue mi sorpresa al ver a las señoras que asistían al evento enfundadas en abrigos de piel que, como comprobé más tarde, no eran para solo presumir de ingresos, algo habitual en ese sector. En realidad, los abrigos tenían pleno sentido para prevenir el frío casi polar que se instalaba en la sala apenas un par de horas después del inicio de las presentaciones. Si vas a Estados Unidos en verano prepárate para pasar mucho frío nada más entrar en un local cerrado, incluido tu hotel.
Las ciencias de la vida documentan perfectamente como pequeñas diferencias iniciales se convierten en brechas que, al cabo del tiempo resultan infranqueables. En cuanto a la deriva entre europeos y americanos, las diferencias más evidentes cuando se acaban de cumplir 250 años de la independencia americana son la veneración por las armas, la glotonería con su correspondiente epidemia de obesidad y diabetes, la progresiva diferencia en renta per cápita a favor del otro lado del Atlántico y el amor por el aire acondicionado. Como disculpa habrá que reconocer que la inventiva americana y su inveterado hedonismo encontró pronto remedio a los calores sofocantes de la mitad sur del país con la invención del aire acondicionado.
Mientras, los países europeos del Sur gozan de una cultura milenaria que les ayuda a defenderse del calor por medios naturales. No así los países del Centro y Norte de Europa, que, como Francia que sufren las consecuencias del cambio climático sin esa cultura mediterránea y reacios al aire acondicionado que nunca han necesitado. Ese rechazo sirve de excusa a los odiadores estadounidenses en redes sociales para criticar a los franceses y, por extensión, a todos los europeos. Una muestra más de que lo que nos separa va superando progresiva pero imparablemente a lo que nos unía.
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