Cuando tu conciencia te condena

En Raskólnikov, protagonista de la novela, reconocemos algo que adelanta nuestra reciente modernidad. Son los rasgos del hombre proactivo, superior, dinámico, que se resiste a caer bajo el yugo de la opresión; para él opresión es todo aquello que no coincida con su voluntad. En él habita el germen de la destrucción de la moral, del consenso, de las normas convencionales de convivencia y el anticipo del hombre superior, extraordinario, algo que veremos también en el superhombre de Nietzsche. Nietzsche y Dostoyevski son los vigías de dos puestos avanzados distantes entre sí, pero que advirtieron a lo lejos las primeras olas del tsunami del nihilismo.

Nadie como Dostoyevski ha conseguido jamás explorar el subsuelo del alma humana, sus contradicciones, la oscuridad de sus paisajes, retorcidos, preñados de muerte y rencor. Tal encontramos en Crimen y castigo. Un hombre que se cree superior mata a una usurera, persona claramente inferior, inclinada a la tierra, de cuya pérdida nadie lamentaría nada. Lo hace fríamente para demostrar que su teoría es cierta, que el arrepentimiento es una ilusión.

El hombre superior puede cobrarse una vida si le place, es su derecho natural, un derecho de inteligencia, podríamos decir. El problema surge cuando el experimento fracasa, porque una vez cometido el crimen, no hay satisfacción intelectual ninguna ante él, solo el vacío de la muerte que ha provocado. El interrogatorio al que es sometido por el juez parece un diálogo con la propia conciencia y no tiene el rasgo policíaco que cabría esperar. La sorprendente misericordia de la que hace gala otro habitante de la novela, la prostituta, la maltrecha Sofía, que tendría todo el derecho del mundo a odiar y que sin embargo elige amar y perdonar, conmueve y sobrecoge al asesino.

Es sorprendente que, finalmente, devuelvan a la humanidad a Raskólnikov estos dos personajes que inicialmente él hubiera despreciado, un juez (representante del orden social) y una prostituta pobre (relegada a la categoría de objeto). Lo hacen despertando en el homicida dos virtudes antiguas, pasadas de moda, pero que se niegan a morir: piedad y arrepentimiento.