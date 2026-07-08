El yoga como refugio: un lugar donde volver con uno mismo

Durante mucho tiempo se ha hablado del yoga como una práctica física. Como una forma de estirar el cuerpo, ganar fuerza o aliviar tensiones. Muchas personas llegan a una clase buscando justamente eso: sentirse mejor en su cuerpo, calmar la ansiedad, respirar un poco más profundo. Y todo eso es real, necesario y valioso. Pero el yoga, al menos como yo lo siento y lo comparto, va un poco más allá.

Para mí, el yoga es un refugio. Un espacio al que se puede llegar tal como uno está, sin máscaras, sin exigencias, sin tener que cumplir expectativas. Un lugar donde no importa si el día ha sido pesado, si el cuerpo está cansado o si la mente no logra aquietarse enseguida. Basta con estar. Con llegar. Con permitirse ese pequeño acto de cuidado.

En un mundo que constantemente nos pide más —más productividad, más rapidez, más resultados—, crear un espacio donde no se espera nada de ti es casi un acto de amor. En la clase, durante esa hora compartida, me gusta que cada persona sienta que pertenece. Que sepa que ese suelo, ese silencio y esa respiración también son suyos. Que no está sola.

Muchas veces, quien entra a una sala de yoga trae mucho más que una esterilla. Trae emociones guardadas, cansancio acumulado, historias que pesan en el pecho. El yoga no intenta borrar nada de eso. Al contrario, ofrece un lugar seguro para escucharlo con amabilidad. Para soltar un poco. Para bajar los hombros, aflojar la mandíbula y permitir que el cuerpo diga lo que necesita decir.

No se trata de hacerlo perfecto, ni de llegar más lejos que ayer. Se trata de aprender a escucharse. De respetar los límites. De descubrir que parar también es una forma de avanzar. Que respirar conscientemente puede ser suficiente por hoy.

El ambiente de una clase es tan importante como las posturas. La manera de acompañar, de cuidar, de sostener los silencios. La empatía se siente incluso cuando no se nombra. Cuando alguien percibe que no será juzgado, que puede tomarse su tiempo, que su proceso es válido, algo dentro se suaviza. Y desde ahí, el cuerpo y el corazón comienzan a abrirse.

El yoga no viene a arreglar a nadie, porque nadie está roto. Viene a recordar. A recordar una calma que sigue viva en algún lugar interno. A reconectar con esa sensación de hogar que a veces olvidamos en medio de la rutina.

Hay momentos en una clase que no se ven desde fuera. Una respiración más profunda, una lágrima silenciosa, una sonrisa al final de la práctica. Esos instantes son pequeños, pero profundamente significativos. Tocar los corazones no significa hacer grandes discursos, sino ofrecer presencia, cuidado y respeto.

Quizá por eso tantas personas encuentran en el yoga algo más que ejercicio. Encuentran un refugio. Un lugar donde descansar del mundo por un rato, donde sentirse sostenidas y recordarse que, incluso en medio del ruido, siempre existe un espacio al que volver.