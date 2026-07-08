Oposiciones defraudantes

Las oposiciones en la Región de Murcia se han convertido en un asunto maquiavélico, especialmente si caen dentro del ámbito competencial de la Consejería de Educación del funcionario Víctor Marín. Pasó con las de Secundaria al final del curso pasado y recién ha pasado con las de Infantil y Primaria. Por en medio, también ocurrió con las de orientadores del Servicio de Empleo y Formación. Ambos departamentos han jugado torticeramente con las expectativas laborales, profesionales y vitales de miles de opositores en el último año.

La maquinaria de propaganda de la Consejería se encargó de publicitar, tanto el año pasado como este, a bombo y platillo que el número de plazas que salían a oposición era el mayor jamás ofertado en la Región, creando así unas expectativas que luego se demostraron falsas entre miles de profesores y maestros que pretendían estabilizar su vida. Las ratios por plaza alimentaban indiscutiblemente la ilusión: 8,9 opositores por puesto a cubrir el año pasado (Secundaria) y menos de 7 este año (Infantil y Primaria). Cifras muy esperanzadoras de las que se encargó de dar cumplida cuenta el aparato autobombástico del consejero Marín.

Pero llegó el tío Víctor con la rebaja, en forma de un examen inicial corregido con unos criterios que arrojaron un resultado como el de 2025: en las de Secundaria, entonces, apenas pasó la primera prueba eliminatoria el 20% de los presentados; en Infantil y Primaria, este año, menos del 37%.

Apenas tres semanas antes de las de Infantil y Primaria, se colige que la Consejería de Empresa que dirige Marísa López Aragón tomó buena nota de la estrategia defraudante de Educación y aprobó a solo 11 concursantes (el 1,5%) de los 731 candidatos a orientador del Servicio de Formación y Empleo (SEF), organismo del que fue directora antes de ser elevada al cielo del Consejo de Gobierno de López Miras.

En los tres casos, los exámenes correspondientes fueron cuando menos abstrusos y cribados con criterios ignotos para los opositores, a quienes ha de suponerse un cierto nivel como graduados universitarios, muchos de ellos experimentados interinos gracias a la superación de oposiciones previas y con una preparación suficiente en la inmensa mayoría de los casos conseguida mediante el estudio del temario.

Y esto ocurre en una Región donde la tasa de precariedad es del 17% entre los maestros y de más del 20% en Secundaria. Bien lejos del objetivo del máximo del ocho por ciento fijado por la Unión Europea para 2030, un listón considerado necesario para disminuir la pobreza laboral y la exclusión social. Cosas que, como el consejero de Educación parece pensar, nada tienen que ver con la Enseñanza.