Cómo EE UU y China vampirizan a Europa

El mundo comenzó el siglo XXI con una sola superpotencia hegemónica. Una vez superado el primer cuarto de siglo, China se erige como el otro polo de poder mundial. El problema para los europeos es que tanto chinos como norteamericanos basan una gran parte de su posición hegemónica en la vampirización de su enorme mercado de consumidores. No es que sea una operación concertada entre los dos, pero el resultado es el mismo. Ante eso, la confederación europea intenta defenderse con más o menos acierto según los casos. Su principal fuerza es su tamaño, que le permite negociar con cierta ventaja frente a unos y otros. Si no existiera la Unión Aduanera, hace tiempo que Europa se hubiera disuelto como un azucarillo en agua caliente.

Los Estados Unidos se enriquecen a costa de Europa por distintas vías. La principal es la absorción del ahorro de los europeos gracias a la fortaleza del dólar y a su mercado de bonos del Tesoro. La deuda pública americana es de 36 billones de dólares. Si consideramos que el PIB de España es de un billón y medio de dólares anuales, nos haremos una idea de lo que esa cifra representa. Ese dinero ha sido previamente absorbido por el Tesoro americano del resto del mundo y puesto a funcionar en su propia economía. Por otra parte, Estados Unidos han alumbrado una nueva generación de megaempresas que monopoliza todos los ámbitos de la nueva economía basada en tecnologías de la información. Los siete magníficos reinan en Occidente sobre una miríada de miniempresas extrayéndoles el jugo en forma de inversiones en publicidad y gasto en suscripciones digitales.

Los chinos, por su parte, con sus horarios de trabajo extensivo y sueldos miserables han conseguido destruir gran parte de la industria manufacturera europea. Así las cosas, los americanos con sus bonos del tesoro absorbiendo ahorro, sus conglomerados ordeñando los beneficios de nuestras pymes y los chinos con sus manufacturas absorbiendo el gasto de nuestros consumidores, a los europeos solo nos queda defendernos con limitaciones normativas más o menos eficaces y capear el temporal como podemos. Es complicado porque ambas potencias juegan sus cartas sin ningún escrúpulo.