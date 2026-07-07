De tu vida nada queda

Doctor Zhivago es la historia de un hombre al que le ha sido arrebatado todo. Es ante todo una tragedia personal que coincide plenamente con la tragedia colectiva que supone el fin de una era por el estallido de la primera guerra mundial, la revolución rusa y la proclamación de la Unión Soviética.

El nacimiento de un nuevo orden —que pretendía borrar de la faz de la tierra y del recuerdo mismo el menor resto del zarismo— supuso a la vez el desencadenamiento de fuerzas casi cósmicas, poderes elementales aterradores, como la guerra, el hambre y la enfermedad. Fueron los dolores del parto.

Conocemos a Zhivago como un poeta que además ejerce la medicina. La guerra le lleva al frente ucraniano primero y después la revolución lo expulsa de Moscú junto a su familia. Su vida se va disgregando. Desarraigado, se ve obligado a existir por entre las ruinas del patrimonio familiar que todavía no había sido confiscado por el caos desatado durante la guerra civil entre rusos blancos y rojos. Incluso es obligado a servir como médico entre los partisanos.

Todo se deshace ante sus ojos. Hay una última tabla de salvación que es Lara, a quien había conocido en el frente ucraniano y con la que está vinculado por un destino sombrío. Con ella forma un postre vínculo, una restauración momentánea de los lazos que unen a un hombre con una mujer. En mitad del vacío de poder y de las grandes extensiones de terreno olvidado, él y Lara son una especie de náufragos, como una nueva pareja de Adán y Eva.

El torbellino de la guerra y la revolución los separa para siempre. Ella desaparece devorada por Rusia. Él muere anónimamente en plena calle tras sufrir un colapso. Así decimos adiós al poeta, al médico, que en sus días finales, con su vida arrebatada y destruida, había olvidado el ejercicio de la medicina y el arte de escribir versos.