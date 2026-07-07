Trump, el presidente que sabe perder

La marca personal de Donald Trump se asienta en la mística autoproclamada de ser un gran negociador. Cuando ya era famoso por su papel de falso empresario en The Apprentice, un reality show de la televisión, publicó El arte de la negociación, un libro en el que presumía, todo en él es presunción y narcisismo, de ser un excelente negociador. Mucha gente compró el libro, una colección de lugares comunes sin sustancia, situado justo a la altura intelectual del público que le toma por un empresario de éxito. En realidad, su éxito siempre ha sido venderse a sí mismo. En los otros emprendimientos ha fracasado estrepitosamente, sean los casinos de Atlantic City que tuvo que cerrar o un proyecto de formación que acabó en bancarrota.

Pero un mérito innegable que hay que atribuir al personaje es el de saber perder. Es lo que mejor sabe hacer en definitiva y es lo que lleva fenomenalmente bien. Debido a su ego de dimensiones monumentales, ni siquiera es consciente de que ha perdido, cuando todos a su alrededor lo perciben así. El rey está desnudo, pero nadie se atreve a decírselo. Para él, el acuerdo con Irán ha sido un éxito total, cuando en realidad los iraníes han resistido y, más allá de eso, han comprobado que tienen dos poderosos instrumentos para doblegar al país más poderoso de la tierra: atacar a sus aliados del Golfo y cerrar el estrecho de Ormuz.

En cuanto a los aspectos positivos de la negociación para EEUU, no dejan de ser cesiones que ya se habían reconocido en el acuerdo anterior con Obama o que se habían puesto en la mesa de negociación en Suiza antes del comienzo de los bombardeos. Por si alguien piensa que saber perder en Irán es un acontecimiento aislado, ahí está su desastrosa negociación con los talibanes. El acuerdo fue tan tan malo y tan mal apuntalado por parte de la primera Administración de Trump, que el Gobierno apoyado por Estados Unidos resistió apenas días cuando los talibanes decidieron pasarse por el forro los acuerdos que los constreñían. Si eso no es saber perder, ya me dirás lo que es.