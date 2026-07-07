Taberneras y tabernarias

Tabernas, posadas y mesones fueron lugares históricamente masculinos, con mala reputación. Al frente, compartiendo el oficio, hubo matrimonios o viudas.

Hace unos años la doblemente popular Díaz Ayuso, por el partido al que pertenece y por su eslogan reivindicativo del estilo tabernario madrileño, divulgó el gusto idiosincrático por la taberna. Desde luego de entre las muchas con solera de Madrid, la más universal, gracias al revertiano capitán Alatriste, fue la Taberna del Turco, donde se inician sus aventuras. En Murcia se documentan en remotos tiempos algunas taberneras-mesoneras de fama dudosa. Por moralidad, a las viudas ‘desamparadas’ se les prohibía entonces alojar en sus casas. Fuera de las murallas murcianas estuvo, también en tiempo lejano, la denominada como Casa de la Volanta, taberna huertana de la Arboleja regentada por una mujer así apodada. Y se reprodujo esa casa con torre de finales del siglo XVIII y principios del XIX en el belén episcopal que homenajeó los 1200 años de historia de Murcia en 2025.

Cada población ha tenido sus tabernas populares para ocio de trabajadores y maridos. Si bien vetadas moralmente por la sociedad hasta tiempos bastante recientes. La generación de madres de sesentonas, como yo, nunca puso un pie en ellas, sólo en bares ‘autorizados’ acompañadas del esposo tras oír misa dominical, normalmente. En Totana al menos fue así hasta casi los ochenta. En la mítica del Chamones dejaban el paso de Semana Santa y los portadores entraban a tomar un chato con habas y bacalao. Cuando a finales de los setenta llegué a Murcia hice buenas rondas por La Cosechera (el café diario después de comer), Los Zagales (donde probé el bocata de calamares y la gabardina), El Garrampón (variado de embutidos), El Jesuso (la patata al puñetazo), El Tío Sentao (sangre frita con cebolla), La Viuda (los vinos de barril entonces, o el trifásico), Luis del Rosario (el vermú), Los Lebrillos (el jalufo), El Candil (la sobrasada), la de Toni (exquisiteces) o la Pequeña Taberna (zarangollo), algunas desaparecidas o renovadas.

A los murcianos, como a tantos tabernarios españoles, nos gusta ‘picar’, ese tapeo en vez de cena de plato y mantel, con que disfrutamos el tiempo de asueto entre amigos. Tabernas que están en nuestro estilo de vida y que tanto atrae a los turistas extranjeros. En esto enseguida se integran: el alumnado Erasmus así lo certifica. El recorrido "Por las tabernas" (título de un poema de Cavafis) es un fenómeno sociológico que mezcla a gente muy diversa y contrapuesta que se iguala en el clima tabernario. La canción "La taberna del Buda" de Café Quijano bien lo refleja.

Y sí, confieso que sigo algo tabernaria. Hasta que el cuerpo aguante, claro.