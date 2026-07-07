De nuevo, 7 de julio

Imagen de archivo de una protesta tras la sentencia a los cinco acusados de la Manada. / EFE

De nuevo San Fermín y no me resisto a que quede en el olvido una de las atrocidades más repugnantes que se hicieron, y se siguen haciendo, por hombres crueles y mal nacidos hacia mujeres —digo mujeres por que cada violación y cada agresión sexual nos duelen a la mayoría de nosotras—.

Diez años después de aquel caso que España aprendió a nombrar como «La Manada de Pamplona», conviene preguntarse qué ha cambiado realmente. Hubo, y hay, indignación: manifestaciones; reformas legales; y toma de conciencia social que parecía definitiva. Sin embargo, una década después, la realidad sigue golpeando a la indefensión de mujeres, y ya resulta imposible de asumir, ya que las agresiones sexuales en grupo no han desaparecido, ni siquiera parecen haber disminuido.

El problema no es solo penal, es también social, educativo, cultural e institucional. Es cierto que en España se ha legislado en estos años, pero legislar no equivale a solucionar. La ley del ‘solo sí es sí’ nació con la intención de proteger a las víctimas, centrando el consentimiento en el centro de la relación. Pero la experiencia demuestra errores técnicos que pasan por revisiones y rebajas de condenas y una sensación amarga de que poco se ataja y que todo se hizo de forma insuficiente y mal calculada.

En la Región de Murcia, como en el resto del país, este debate no debe de quedarse en titulares partidistas. Hay que preguntarse si existen suficientes recursos de prevención, acompañamiento psicológico, educación afectivo-sexual, formación policial y respuesta judicial rápida. Porque una víctima no necesita solo una ley publicada en el BOE, sino un sistema que funcione desde el minuto uno.

¿De qué sirve una sociedad muy capaz de indignarse durante una semana si después no sostiene esa indignación en políticas públicas eficaces durante diez años?

La violencia sexual grupal tiene un componente que pasa por la deshumanización de la mujer dentro de una dinámica colectiva. El grupo diluye responsabilidades, refuerza conductas violentas y convierte la agresión en una demostración de poder. Por eso la respuesta no puede limitarse al castigo posterior. Creo que se necesita trabajar antes en las aulas, en las familias, en el ocio nocturno, en redes sociales y en los modelos de masculinidad que aún toleran la humillación de la mujer como forma de dominio.

Murcia, además, tiene un componente territorial que exige políticas adaptadas a nuestra realidad social, ya que hay municipios dispersos, zonas rurales, áreas de ocio juvenil, fiestas patronales, desplazamientos nocturnos y una red de recursos que no siempre llega con la misma intensidad a todos los rincones. Soy de la opinión de que la protección de las mujeres no puede depender del código postal.

Una sociedad segura se mide no por la fuerza de sus eslóganes, sino por la eficacia de sus respuestas. Y en este asunto España y también la Región de Murcia siguen teniendo una deuda pendiente con las víctimas.

Como escribiría una clásica del pensamiento femenino en la actualidad: «una sociedad justa e igualitaria no nace, sino que se construye».