«Con Franco se vivía mejor»: la estupidez tiene cura

El tratamiento no consiste en recetar antibióticos, ni analgésicos —y menos antidepresivos—, ni hay que colocar prótesis coronarias en el corazón —tan de moda últimamente—, ni mucho menos hay que abrir para extirpar vísceras. Tampoco la estupidez se cura con más redes sociales, o llenando la cabeza y el cerebro de testosterona.

Solo tiene una cura, fácil de conseguir, pero muy difícil de suministrar: leer.

La incultura es la gran baza de la extrema derecha; su clave de bóveda, su ametralladora más eficaz y su fuente de alimentación. La historia nos dice que el miedo se alimenta del desconocimiento; que es fruto de nuestra ignorancia; que cuanto más incultos seamos, más fácil será tratarnos como borregos estúpidos, como un rebaño en el que un pastor nos dice qué tenemos que comer; nos dice que crucemos líneas rojas, y las cruzamos sin pestañear; hasta nos dice a qué hora tenemos que cagar, y cagamos; y si nos invita a no pensar, ya lo hacen ellos por nosotros, no pensamos.

Claro que los partidarios de la dictadura, mal llamados ‘nostálgicos’, pues son, simplemente, supremacistas. Tras el sangriento golpe de estado que se produjo en un país democrático dicen que antes ellos vivían mejor, sobre todo porque la incultura, el miedo, la resignación y la falta de oxígeno vivían al otro lado del río, donde se cortaban las alas a muchos y la libertad de casi todos.

Ahora, cuando la ignorancia debería formar parte de nuestro pasado; cuando saber leer, escribir, sumar y restar; hablar inglés y tener conocimientos digitales nos debería servir para cruzar el puente de la incultura al conocimiento; ahora que tenemos más medios qué nunca para que nadie nos diga que tenemos que pensar o a quién tenemos que odiar, un porcentaje de jóvenes se empeñan en ser los analfabetos del siglo XXI: los mismos que creen que la mujer va detrás del hombre, que les pertenece por el simple hecho de ser mujer; los que creen que los inmigrantes son un problema y no la solución; los que se autoproclaman «supremacistas 3.0»; los que creen que haber nacido en España, Estados Unidos, Países Bajos, Francia o Alemania —y ser blancos— es un pasaporte a la impunidad.

Ahora, cuando la extrema derecha vuelve a defender el genocidio o dar patadas al diferente es un derecho de la raza aria, es cuando habría que vacunar, como hicimos en la lucha contra el covid-19, pero en lugar de con jeringuillas, con cultura, con lecturas de nuestra historia reciente, con teatro, con poesía, con canciones que no traten a la mujer como un objeto al que empotrar y, sobre todo, con sobredosis de memoria, la única sobredosis que tiene efectos positivos en el mundo.