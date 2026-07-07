Desvergüenza deportiva municipal en Guadalupe

Guadalupe no tiene suerte con los concejales de deportes que le tocan, no sé si el resto de pedanías sufre una gestión nefasta, pero estos días de sofoco y mundial, cuando los niños y niñas no tienen un lugar aquí para reunirse, cuando incluso hay espacios físicos medio abandonados, como las antiguas escuelas, se les pide que para pisar una pista deportiva vacía, que paguen un canon por ella.

Un grupo de siete niños, en edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, estaban en las pistas deportivas jugando a la pelota, no había nadie más, eran las 7 de la tarde, y habían quedado para pasar un rato antes de que llegara la hora del partido entre España y Portugal, ya que de manera acertada, la junta municipal había conseguido que el partido de octavos, pudiera verse en una pantalla gigante en el denominado ‘parque de las fiestas’.

‘Si no pagáis la pista, no podéis estar aquí’, les dijo la encargada (siguiendo órdenes imagino) de las instalaciones municipales, así que los chavales, sin entender nada, cogieron su pelota y tuvieron que abandonar las pistas municipales, unas pistas por cierto, que eran y sigue siendo un peligro para todo aquel que se arriesgue a caerse, una lija es más suave que el cemento que han echado, jamás vi tanta incompetencia en arreglar unas pistas deportivas municipales.

Así que lo único que le faltaba a Guadalupe es que les cobren a niños pequeños una tasa por utilizar las instalaciones deportivas municipales cuando están vacías.

Si yo fuera el alcalde pedáneo, iría mañana mismo a reunirme con el concejal de deportes, no solo tardaron meses en reformar una pista deportiva y que han transformado en una pista peligrosa, donde decenas de niños y niñas se dejan la piel, sino que ahora, si un grupo de niños, quieren hacer uso de alguna de las campos, les obligan a pagar. Incomprensible.

Es lógico que si un grupo de personas quieran reservar una o dos horas determinadas, las pistas, el campo de fútbol ocho, o el campo de fútbol once, tengan que reservar y pagar un canon establecido, pero de ahí a negar a media docena de niños y niñas a darle patadas a un balón, salvo que paguen es simplemente una desvergüenza.

Si a este disparate le sumas que los domingos decenas de personas, saltan la valla y juegan de manera gratuita y varias horas y nadie dice nada, gente por cierto que no son vecinos de esta pedanía.

El mensaje que se les está enviando es peligroso: Si quieren utilizar las pistas deportivas municipales de manera gratuita, lo mejor es esperar a que el conserje se vaya, y saltar la valla.

Sería bueno que el concejal de deportes explicara tanto la obra realizada, así como mirar a los críos y crías de 12 o 15 años, vecinos de la pedanía, y les explique que para pasar un rato con sus amigos tienen que pagar, lo mismo se le cae la cara de la vergüenza.

Si la nueva Alcaldesa es conocedora de esta situación y no hace nada, malo, y si no lo sabe, peor.