Concepto: ‘Atraco en cajero’

Mi banco -solo tengo uno, quien cumple los 60 años teniendo una sola cuenta bancaria ya no llegará a nada en la vida que ha dejado atrás- me ha mandado un nuevo seguro gratuito, llamado "atraco en cajero". Si te roban mientras estás sacando dinero de un cajero, el banco te reingresa hasta 600 euros.

Antes nadie te pagaba porque te atracasen, precisamente porque no era nada normal un robo de estas características, pero ahora está tan normalizado en esta españita guapa que los bancos, aparte el seguro, acabarán poniendo una nueva opción telefónica para incidencias: "si desea hablar con un atracador, pulse 1".

La sociedad española avanza. En realidad este tipo de inseguridad ciudadana le viene bien a los objetivos bancarios actuales. Un gran objetivo bancario es que existan pocos cajeros, algo de una evidencia obscena. Si no hay más remedio que existan unos pocos cajeros, a extinguir como las cabinas de teléfono, se trata de que la gente no logre sacar dinero de ellos.

Por eso el mantenimiento de los cajeros hoy está externalizado a los bancos y estos se lavan las manos cuando no funcionan, que es todo lo que sea posible. Y si por casualidad alguien saca algo de pasta de alguno de ellos, venciendo los múltiples obstáculos que ponen los bancos, para eso está la figura del atracador en cajeros. Para desincentivar aún más al cliente. Si sacas 1000 euros, te los birlan a punta de machete y el banco te devuelve 600, al cliente no le sale a cuenta volver. Gana, como siempre, la banca.