Antonio Parra, escribir para comprender el mundo

Antonio Parra quiso ser escritor antes de saber qué era el periodismo. A los ocho años ya recitaba en casa unos versos infantiles ripiosos de su propia cosecha –"el día de San Antón viene mi primo Ramón…", por ejemplo– mientras su madre lo miraba entre divertida y sorprendida. A los catorce descubrió a Soren Peñalver, un lector y escritor irreductible que le cambió la vida. Soren puso en sus manos a Bécquer, después a Machado, y a partir de ahí el mundo se ensanchó de golpe para él. Llegaron Cernuda, Whitman, Hölderlin, Leopardi o Borges. Para Antonio fue como una intoxicación feliz: leerlo todo, con urgencia, como si fuera una necesidad física. De eso se trataba.

Por eso estudió Filosofía. No porque quisiera ser filósofo, sino porque necesitaba un lugar donde pensar tuviera sentido. Durante un tiempo creyó que el periodismo era lo más cercano a la literatura; luego descubrió que no. "No tiene nada que ver", me dice mientras apura un pitillo. Sin embargo, acabó dedicando su vida a los periódicos. La razón es sencilla: la filosofía le enseñó a mirar y la literatura, a contar, y el periodismo se convirtió en el espacio donde ambas cosas podían convivir, aunque en tensión permanente.

Sus primeras colaboraciones llegaron en el diario Línea, aún heredero de la antigua cadena del Movimiento. No era redactor: era el joven al que dejaban escribir artículos sueltos, críticas o comentarios culturales. Aprendió pronto la diferencia entre escribir bien y escribir para un periódico. El choque fue casi cómico: uno llegaba pensando en ideas y metáforas, y salía con un encargo concreto –"¿a qué hora es el pleno y de qué trata?"–. Ahí comprendió la distancia entre literatura y actualidad.

Aun así, nunca abandonó la reflexión sobre el oficio. Como profesor de periodismo –lo sería muchos años después– repetía siempre lo mismo a sus alumnos: el periodismo moderno es heredero del Nuevo Periodismo de los años sesenta, pero con un límite claro, la verdad. Se puede narrar el ambiente, recrear la escena o describir el contexto; lo que no se puede es inventar los hechos. Le gustaba explicarlo con ejemplos sencillos: contar que en un bar hay cuarenta personas escuchando poesía en mitad de una calle llena de botellón es describir la realidad; decir que ocurrió algo que no pasó es traicionarla.

Vivió la profesión desde dentro y desde fuera. En Madrid compartió piso con jóvenes periodistas y empezó a mandar críticas literarias y entrevistas. Una de las primeras fue a Gerardo Diego, recién premiado con el Cervantes junto a Borges. La conversación transcurrió mientras caminaban; no tomó ni una nota. Al despedirse, Antonio se quejó de que no se podía reducir a aquella escuálida conversación la entrevista sesuda que él quería hacerle, y el poeta le dijo: "Tienes cara de listo, seguro que te acuerdas de todo". Parra volvió a casa y reconstruyó la entrevista de memoria. Aquel episodio resume su forma –una de ellas– de entender el oficio: escuchar primero, escribir después.

Su trayectoria atraviesa también –fugazmente– la política y la –de forma mucho más duradera– cultura de la Transición. Colaboró en revistas, trabajó en periódicos murcianos, pasó fugazmente por un gabinete de prensa y participó en proyectos editoriales y culturales. Él mismo reconoce que nunca tuvo una carrera planificada: iba hacia donde hubiera conversación, libros o debate intelectual.

Llegó tarde a la universidad como docente, cerca de los cuarenta. Allí encontró su lugar. Más que impartir técnicas, enseñaba actitud: dudar, observar, relacionar ideas. Para Parra la filosofía no es una disciplina académica, sino la condición natural del ser humano. "Pensar es inevitable", repite. El periodismo, entonces, consiste en ordenar ese pensamiento y ponerlo en común.

Hoy sigue escribiendo columnas semanales. A veces parte de un tema claro; otras, de una intuición mínima. Se sienta ante la pantalla en blanco y espera la chispa. La columna, dice, nace de una idea pequeña que se ramifica: una observación cotidiana, una frase escuchada en la calle, una noticia menor. Después llega la escritura, llena de disgresiones, paréntesis e ironía, hasta regresar al principio como quien cierra un círculo.

En una época dominada por titulares veloces, Antonio Parra representa otra tradición: la del periodista que no solo informa, sino que interpreta. No busca el ruido ni la polémica inmediata. Prefiere algo más difícil y lento: convertir la realidad en pensamiento compartido. Porque para él, el periodismo no es solo contar lo que pasa, sino ayudar a entender por qué pasa. Y, sobre todo, recordar que la verdadera actualidad sigue siendo la misma de siempre: la necesidad humana de comprender el mundo.