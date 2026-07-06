No me venceréis jamás

Alejandro Dumas, en los recuerdos de su viaje por el Cáucaso, hablaba del caudillo checheno Hadyi Murad, de su vida heroica y guerrera. Era un hombre de armas alabado por sus mismos enemigos. La leyenda de este Aquiles del Cáucaso también la conoció, fresca y viva, Tolstói cuando se encontraba en la región en compañía de su hermano, que servía en el ejército.

Hadyi Murad representaba para Tolstói el triunfo absoluto de la vocación por la vida. Su historia habitó durante años la memoria del genial escritor ruso, pero este sólo experimentó el deseo de novelarla al contemplar casualmente un matorral partido en dos por las ruedas de un carro, y constatar que lejos de morir la planta, se había sobrepuesto a aquella mutilación traumática. La imagen, que igualmente hubiera inspirado a Schopenhauer, encarnaba la voluntad de vivir, que se abría paso, en una lucha sin esperanza pero sin cuartel.

La visión casual trajo de nuevo a la memoria del conde Tolstói la historia del guerrero invencible, temido por los rusos y por muchos otros señores de la guerra chechenos. Su juego habilidoso alternando enemigos le llevó a ofrecerse como aliado al imperio de los zares, lo cual proporcionó la posibilidad de que muchos oficiales contemplaran cara a cara el rostro de la persona contra la que habían combatido. Muy lejos de ser un bárbaro o un salvaje sediento de sangre, el guerrero aparece noble, caballeroso, carismático y confiado en su propio valor. Su destino estaba sellado, no obstante. La alianza con los rusos no podía funcionar, mandados por un zar despótico y cobarde, todos aparecen cortados por el mismo patrón que Nicolás I. Ni obtiene mando sobre tropas ni se apoya su causa contra sus opositores chechenos.

Hadyi Murad se escapa antes de convertirse en un rehén, pues nadie puede encerrar a un hombre libre. Su muerte, perseguido por los soldados del zar y sus secuaces locales, solo pudo ser conseguida a costa de la violencia más extrema. Evocando el cardo que se resistía a morir al comienzo del relato, Tolstói cierra la historia dentro de un círculo en el que aún palpita, irreductible y obstinada, la vida.