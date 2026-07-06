Torre Pacheco: martillazos de realidad

La realidad de la calle no entiende de laboratorios de comunicación ni de eslóganes diseñados en despachos. Lo que estamos sufriendo en Torre Pacheco no es una racha de mala suerte ni una ‘sensación’ exagerada por cuatro alarmistas, como pretenden hacernos creer. Padecemos una crisis de seguridad y de orden público con mayúsculas. Las cosas, lejos de mejorar, van a peor cada día, mientras quienes tendrían la obligación de protegernos miran para otro lado o, peor aún, dedican sus esfuerzos a perseguir a quienes contamos la verdad. Se criminaliza el termómetro para ocultar la fiebre.

El último caso, ocurrido hace solo unos días, es para que se hiele la sangre: una brutal pelea entre okupas inmigrantes que terminó con un hombre ingresado en la UCI tras ser atacado salvajemente a martillazos en la cabeza. Da exactamente igual cuál sea el origen del agredido en cada ocasión; lo verdaderamente intolerable es que nuestras plazas y calles se hayan convertido en el escenario de reyertas violentas más propias de tribus salvajes que de personas civilizadas. Porque, cuando importas África, obtienes África.

La gente de Torre Pacheco sabe de sobra que esto no viene de nuevas. Llueve sobre mojado tras los acontecimientos que sufrieron hace menos de un año, y tras una interminable lista de robos con fuerza, agresiones y una hostilidad creciente que ha cambiado por completo la vida diaria del municipio. Hoy los comerciantes cierran antes sus persianas por puro miedo y los vecinos evitan ciertas zonas en cuanto cae el sol. O incluso con sol.

¿Y cuál es la respuesta del Gobierno central ante este panorama de abandono? Su delegado en la Región de Murcia sale a los medios a decirnos que «debemos hablar con datos objetivos» y que nuestra Región sigue siendo muy segura. Y, sobre todo, Torre Pacheco. Es un insulto flagrante a los vecinos que sienten miedo en sus propios barrios. El Ministerio del Interior y sus portavoces prefieren usar los resortes del Estado para abrir expedientes e interponer denuncias por presuntos delitos de odio a los que denunciamos este caos, en vez de atajar el origen del problema.

En Torre Pacheco, los datos cantan por sí solos: casi un tercio de la población censada es de origen extranjero. A esta situación hay que sumarle la bolsa de inmigración ilegal que el propio Gobierno socialista fomenta y que su Delegación en la Región de Murcia se niega a cuantificar, así como una realidad en las cárceles que el Ejecutivo maquilla pero que los funcionarios de prisiones denuncian a diario: la alarmante sobre-representación de población reclusa extranjera en nuestros centros penitenciarios. La inmigración masiva y descontrolada mete una presión tremenda sobre el acceso a la vivienda, sobre los servicios públicos y, en consecuencia, sobre la convivencia general.

Y no lo decimos unos pocos, sino hasta el propio Pedro Sánchez. El presidente socialista se descolgó la semana pasada presumiendo de que Extremadura es la comunidad autónoma con menos inmigración de toda España —apenas un 4%— y que, casualmente, es también la región que registra menores índices de inseguridad y la que cuenta con el precio de la vivienda en compra y alquiler más barato. El propio presidente, en un patinazo histórico, desmontó su propio relato multicultural. Si el líder del PSOE asocia de manera tan directa el tener un menor porcentaje migratorio con vivir más seguros y tener casas más baratas, ¿por qué castiga entonces a regiones como la nuestra y a municipios como Torre Pacheco con soportar una presión demográfica y delincuencial totalmente insostenible? Es una incoherencia mayúscula.

Pero la triste realidad es que este Gobierno no tiene la más mínima intención de solucionar el conflicto. Su plan pasa por tramitar regularizaciones masivas en lugar de aplicar con firmeza deportaciones inmediatas. No actúan por solidaridad; actúan por un frío y egoísta beneficio político. Solo buscan futuros votos agradecidos, sin importarles dejar desprotegidos a quienes realmente pagan sus sueldos: los vecinos cumplidores de la ley que levantan nuestro país cada día. Prefieren proteger sus sustanciosas y cómodas poltronas antes que la seguridad de nuestras familias.

Torre Pacheco, la Región de Murcia y toda España necesitan urgentemente orden, fronteras seguras y firmeza legal absoluta frente a la inmigración ilegal y la delincuencia. Lo demás son relatos de la Moncloa que ya nadie se cree. Ni siquiera ese asesor de Sánchez que le escribió su «brillante» discurso autoinculpatorio de la semana pasada.