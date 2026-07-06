Lo recuerdo perfectamente

El niño depositó una moneda de diez céntimos, una perra gorda, sobre la estufa de leña que calentaba la única y enorme aula de la escuela. La retomó poco después y la aplicó sorpresivamente sobre el rostro de uno de sus compañeros. Se podía contemplar en él la imagen del jinete con lanza que decoraba el anverso. La traicionera y pesada broma causó una gran alarma. La huella del ataque permaneció poco tiempo, posiblemente porque aquella moneda estaba muy desgastada y no alcanzó una temperatura muy alta. En alguna ocasión he comentado el suceso con algunos colegas de entonces. Todos lo recordamos, pero diferimos al nombrar al protagonista y a la víctima. Es un recuerdo firme, pero los detalles varían de testigo a testigo.

La confianza en los recuerdos

Los recuerdos son inestables y frágiles, se degradan con el tiempo y se contaminan con la incorporación de fragmentos de otros sucesos. Cuanto más se recuperan, más probable es que se hayan ido modificando con la adición de elementos nuevos y la desaparición de algunos antiguos. Pero, paradójicamente, se confía más en que sus detalles se corresponden fielmente con la realidad, cuando lo cierto es que son los que más han cambiado y los menos fiables.

Estas dos cuestiones, la confianza o convencimiento respecto a un recuerdo, y su precisión, o en qué medida se ajusta a lo que sucedió realmente, han sido estudiados durante muchos años. La idea de la mayoría de los psicólogos, acorde con lo relatado, era que confianza y precisión no van de la mano y que, por tanto, la insistencia en la confianza en lo que uno dice que pasó, no es un buen indicador de su veracidad, porque es probable que se hayan alterado los detalles.

Fiabilidad de los testimonios

El problema afecta especialmente a la fiabilidad de los testimonios en procesos judiciales. Se pensaba que la confianza excesiva, por ejemplo, en el reconocimiento de una persona, no era indicador necesario de precisión o fiabilidad de la identificación. Podía suceder que la persona identificara al presunto culpable sin género de dudas, pero esta convicción no reflejaba que fuera la persona que realmente vio. Se agrava el problema porque se puede no estar totalmente seguros del todo de reconocer al culpable o porque pasa mucho tiempo entre el suceso y la identificación. Además, aunque no se estuviera seguro de haber reconocido al posible autor, la tendencia es que una dudosa primera identificación tiende a ganar certeza y se reafirma conforme pasa el tiempo, aunque la primera impresión fuera falsa o imprecisa.

Hoy en día, y después de muchos estudios, ha cambiado esta idea. Se debe a los trabajos de muchos investigadores, en especial de John Wixted y de Laura Mickes, de las universidades de San Diego en Estados Unidos y de Bristol en el Reino Unido, respectivamente.

Credibilidad contracorriente

Publicaron en 2017 un importante artículo sobre la credibilidad del testimonio que iba contracorriente. Afirmaban que la confianza de un testigo es un buen indicador de la fiabilidad del recuerdo si se dan ciertas condiciones. Algunas pertenecen a características personales, como el estado físico o de salud, por ejemplo, si se goza de buena visión. Otras son propias del contexto, como la distancia o iluminación del lugar. En igualdad de condiciones, cuanto más rápido es el reconocimiento de un rostro y cuanto más confía el testigo en su identificación, mayor es la probabilidad de que sea correcta. Investigaciones posteriores les han dado la razón y han puesto del revés las ideas dominantes.

El desgraciado incidente en la austera y entrañable escuela unitaria persiste en la memoria de quienes fuimos testigos, aunque el recuerdo de sus detalles concretos varíe de unos a otros.