Opinión | La Feliz Gobernación
Rebeca ficha coordinador
Su nombre, Pedro Martínez Córdoba. Es profesor de Economía Financiera en la Universidad de Salamanca y concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud en el Ayuntamiento de esa capital. O lo era hasta ahora, porque en pocos días asumirá la función de Coordinador Municipal en el Ayuntamiento de Murcia, un fichaje, el primero para su círculo de confianza, de la alcaldesa, Rebeca Pérez.
Martínez Córdoba es murciano y su formación académica la realizó en la UMU para más tarde vincularse a la Universidad de Salamanca y emprender en esa ciudad una carrera política en la que se ha identificado por promover la innovación tecnológica y biosanitaria con la creación de diversos programas y eventos relacionados con esos polos de desarrollo, según se desprende de su currículo.
El cargo de Coordinador Municipal es de nueva creación, y habrá que esperar a conocer sus competencias concretas, pero no cabe duda que abarcará los ámbitos de estrategia y comunicación que hasta ahora, de manera espontánea y habitualmente caprichosa, manejaba el concejal José Guillén. De hecho, dispondrá de un estatus superior al de los actuales integrantes del gabinete de la alcaldía, según ha trascendido de la última junta de gobierno ante la que la alcaldesa informó de este nombramiento. Es obvio que la tarea debe ser especialmente atractiva cuando quien la ejercerá ha suspendido sus trabajos profesionales y políticos en Salamanca para aterrizar en Murcia a diez meses de las elecciones municipales. Al parecer, Martínez Córdoba y la alcaldesa se conocían de antemano, de manera que no parece que su decisión obedezca a una ‘recomendación’ del partido, sino que se trataría de una apuesta personal.
Parece claro que Rebeca Pérez pretende reforzar su posición poniendo orden en su entorno y creando las condiciones para su impulso a través de un eje transversal, profesionalizado y de su plena confianza. Quienes opinan que la alcaldesa se deja comer el terreno por las inercias de quienes venían campando a sus anchas tal vez no conozcan que su manera de proceder es paciente y segura. Y este fichaje da buena prueba.
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