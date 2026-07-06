Nuevo decreto ley de vivienda: ni asequible ni social

A falta del análisis más profundo de las propuestas incorporadas por Vox al anteproyecto de ley de «Vivienda asequible de la Región de Murcia», que Montoro presentó a los grupos parlamentarios en enero pasado, podemos afirmar que el nuevo decreto ley de Vivienda asequible está orientado a movilizar oferta privada bajo un simulacro de categoría de vivienda protegida.

Por una parte, no existe una formulación expresa de compromiso del Gobierno regional para impulsar la vivienda de promoción pública. Por otra, el decreto sitúa la vivienda asequible en una categoría de vivienda protegida que, sin embargo, «no estará sujeta al procedimiento formal de calificación de la vivienda protegida».

Conviene en este punto aclarar un argumento recurrente del PP sobre la atribución de responsabilidad al Gobierno central en que la vivienda se haya convertido en el principal problema de los españoles. Me pregunto cómo es posible achacar esta responsabilidad si las competencias sobre esta materia son fundamentalmente autonómicas, hasta el punto de que, existiendo una normativa básica estatal, las CC AA pueden no aplicarla, como ocurre con la negativa a declarar zonas tensionadas para controlar el precio de los alquileres.

Decisiones como impulsar o no la vivienda protegida, tanto de promoción pública como privada, o reducir la participación presupuestaria regional en los Planes Estatales de Vivienda, -de 19 millones a 6,5 millones-, son fruto de las competencias autonómicas en materia de vivienda del ejecutivo murciano y seguro que no son inocuas respecto al problema actual de la vivienda en la Región de Murcia. Así pues, conviene situar las responsabilidades en su justa medida.

No obstante, debemos resaltar algunos aspectos de este nuevo decreto ley. El primero es el coste de las viviendas que se anuncian: 1.840 €/m2 construido. Aunque esta cifra no figura expresamente en el texto, fue la utilizada en el anterior decreto ley no convalidado y previsiblemente se recogerá, sin duda, en el inminente reglamento de desarrollo del actual decreto.

Tomar como referencia el precio de la superficie construida y no de la superficie útil implica, bien un encarecimiento del precio de la vivienda de alrededor del 20% o bien una reducción equivalente de la superficie de la vivienda.

Así, una vivienda de 90 m2 construidos (que suponen 72m2 útiles), que incluyera una plaza de garaje y un trastero, costaría unos 198.000€, impuestos y otros gastos incluidos, contando, en todo caso, con un IVA del 4%. En el caso de una vivienda de 90 m2 útiles (que suponen 108 m2 construidos), el precio final rondaría los 235.000 euros.

En las condiciones actuales del mercado hipotecario estos precios supondrían -partiendo de cero ahorros- una hipoteca de alrededor de 820 €/mes, en el primero de los casos y de unos 950 €/mes en el segundo. Si se tiene en cuenta la renta mediana disponible por unidad de consumo en nuestra región, (16.672€ anuales, INE 2024), este nivel de precios excluiría del acceso a estas viviendas asequibles del Gobierno regional a alrededor del 75% de las familias murcianas, si nos atenemos al criterio de destinar, como máximo, el 35% de los ingresos al pago de la hipoteca.

En el caso de acceso a la vivienda asequible mediante una renta de alquiler, el decreto establece un precio máximo de renta inicial anual del 6,5% del precio máximo de venta (1.840€/ m2 construido), que será revisado cada año automáticamente de acuerdo con el IPC. Esto implica una renta equivalente a 9,8€/m2, cantidad superior al precio medio del alquiler en la Región de Murcia en junio de 2026 (9,5€/m2), según la plataforma Idealista. Así, una vivienda de 90m2 construidos (72m2 útiles) tendría un alquiler inicial de casi 900 euros mensuales.

En segundo lugar, el Gobierno regional vuelve a recurrir a la fórmula del decreto ley, pervirtiendo su sentido e impidiendo que tanto la ciudadanía, como los grupos parlamentarios podamos presentar enmiendas y conseguir así un mayor consenso social y político.

Y, en tercer lugar, añádele, Fernando, la prioridad nacional, xenófoba y anticonstitucional que promueve Vox. De todo, menos asequible y social.