Consejero, no son delincuentes, sino opositores a educación primaria

Varias personas sostienen globos durante las protestas por las oposiciones al profesorado. / L. O.

El Consejero ha blindado esta mañana su departamento como si la concentración de esta lunes 6 de julio, fuera de delincuentes peligrosos. Y simplemente eran mujeres y hombres exigiendo decencia y transparencia en un proceso selectivo, que se ha llevado por delante miles de ilusiones.

Que un proceso selectivo dependa de que tu apellido caiga en un tribunal u otro, parece de todo menos justo. Después de lo ocurrido el pasado año con la OPE de secundaria,parecía que la Consejería tomaría medidas correctoras, pero nada mas lejos de la realidad, al contrario, este año hasta han aparecido vídeos enseñando el día antes de las pruebas selectivas, el modelo de la plantilla, incluso antes que lo conociera el propio tribunal.

Que la Consejería vuelva a poner a miles de opositores a los pies de los caballos, y que su respuesta sea que pidan cita a su secretaria, debería como mínimo, llevar a los representantes sindicales a no sentarse en ninguna mesa de negociación.

Secundaria, Orientadores Laborales, Primaria, y así un largo etcétera, debería llevarnos a una profunda revolución en materia de acceso a la función pública.

Pero me temo que el resultado final será una vez el mismo, frustración, enfado, reclamaciones y al final resignación.

Solo desde la presión,desde la rendición de cuentas, la transparencia y desde la participación podrán cambiarse las reglas del juego, mientras eso no ocurra, se seguirán riendo de miles de sueños, mientras vuelven a invertir miles de euros en academias y renunciando a miles de horas que robarán a sus familiares y amigos.

¿Qué más tiene que pasar para que esto cambie?