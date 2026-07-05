"Lo vendo y me compro una casa"

Ducha. El martes, a las 12.30, un hombre mayor iba andando por el paseo de El Malecón de Murcia. No había salido a caminar porque vestía pantalón largo y un polo. Llevaba una botella de agua en la mano de la que bebía un trago de vez en cuando. De pronto, se paró, destapó la botella, levantó el brazo y dejó caer sobre su cabeza un buen chorro de agua que le resbaló por la cara y le mojó la ropa. Yo estaba cerca, y mirándome con cara de gusto y sonriendo, me ofreció la botella y me dijo: «¿Se anima?» Estuve a punto de decirle que sí porque realmente hacía un calor terrible.

Calor. Han salido los datos de muertes en España debidas a la ola de calor que venimos sufriendo y que parece que se queda aquí para siempre. Alrededor de 900 personas han fallecido por esta causa. En Francia han sido más, y en Inglaterra, Alemania, Polonia, etc., nunca, desde que hay registros, habían llegado los termómetros a estas cifras en el mes de junio, al igual que en otros países de Europa. Es como si el desierto de Sahara se hubiera extendido hasta las puertas de nuestras casas.

Libro con referencias. Estoy leyendo una novela de Arturo Pérez-Reverte. Como ocurre a menudo, aparece algo relacionado con Cartagena. En esta, habla de lo que se veía desde la casa del protagonista, la puerta del Arsenal, en la calle Real. El escritor sabe muy bien de lo que escribe porque, desde su propia casa, junto a la Plaza del Rey, esa era la vista que tenía. También toma otras referencias. Uno de los personajes es un marino que se llama Navia de apellido. Los Navia son una familia de marinos conocidos en Cartagena. Sigue teniendo a su ciudad por ahí dentro, en su cabeza, y no la olvida, como yo. Por cierto, el libro, Eva, tan entretenido y bien escrito como todos los suyos.

El escritor cartagenero Arturo Pérez Reverte / Iván Urquizar

El odio en sus ojos. A veces, los políticos rezuman odio cuando hacen declaraciones. Se les nota en la expresión de sus ojos, en el rictus de sus labios. Hacen gestos agresivos, dicen una frase que espanta por su absoluta falta de moral elemental, atacando a los más vulnerables, e inmediatamente callan unos segundos, mirando alrededor como expresando una tranquilidad del tipo que se siente cuando alguien consigue levantarse después de muchos esfuerzos y tira por fin de la cadena o aprieta el botón de la cisterna.

Buena persona. Un hombre se encuentra un cuadro en la calle, en Sevilla. Es de La Puebla de Soto, lo mira y le gusta el marco. «Alguien lo habrá tirado», piensa, y se lo lleva. De vuelta en Murcia, comprueba que es un Sorolla, y se entera de que vale un montón de dinero. «Lo vendo y me compro una casa», piensa. Pero, le llega la noticia de que se les olvidó en la calle a sus dueños y que lo están buscando, e inmediatamente llama a la Policía y dice que lo tiene él. Pues bien, después de todo este ejemplo de comportamiento, en las redes se ha hablado mucho, a veces con mala baba, de la camiseta que llevaba el hombre, cuando hizo declaraciones a la prensa. ‘Habemos de to’.

Suscripciones. Voy con un amigo al kiosco. Recojo mis dos periódicos, La Opinión y uno nacional. Cuando nos vamos, mi amigo dice: «Te has ido sin pagar». Le respondo: «No, hombre, es que estoy suscrito a La Opinión 38 años y al otro desde 1978».

Desilusión. Me acuesto, pongo la radio, están retransmitiendo el partido Senegal – Bélgica. Van ganando los africanos 2-0. Me alegro. A los 5 minutos Bélgica mete un gol. «Bueno», pienso, «todavía van ganando los negros». Inmediatamente, los belgas cuelan el segundo. Apago la radio. Por la mañana me entero de que al final Bélgica ganó 3-2 y siento pena. Yo es que en los deportes siempre voy con los que considero más débiles. A lo mejor es que no estoy bien de la cabeza.

Mikel Oyarzabal (abajo) de España celebra un gol con su compañero Gavi. / Lavandeira Jr / EFE

Buen viaje. Si pueden, visiten Bélgica. Tiene muchísimo que ofrecer. Lleguen a Bruselas, visítenla, alquilen un coche y viajen a Gante, 2 días, sigan hasta Brujas, 2 días, después Amberes, 1 día, y quizás algún sitio más, como Lieja o Lovaina. Es un viaje guapo.

Ganamos. Qué partido el de España – Austria. Qué bien juegan los nuestros. Y muchos de ellos son tan jóvenes que parecen que estuvieran empezando sus carreras en el fútbol. ¡Vamos!

Serie. Intento ver la serie Oasis. Trata de ser una especie de The White Lotus a la española. Es más mala que la quina. Además, no se entiende por qué han elegido a estos actores. El muchacho protagonista no tiene ni la menor idea de lo que es el oficio de actuar y las chicas o se pasan o no llegan. Lujo asiático, eso sí, y localizaciones paradisiacas. Qué pérdida de tiempo, y de dinero.