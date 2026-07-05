Treinta y nueve segundos. Ese es el tiempo que tardas en preparar una cafetera y ponerla al fuego. Es lo que dura un semáforo en rojo en cualquier calle, el tiempo entre canción y canción en la radio. Atarte los cordones, beber un vaso de agua o dudar frente al espejo. Treinta y nueve segundos no son nada. Un parpadeo en nuestras vidas hiperactivas. Y, sin embargo, fue el tiempo exacto que necesitó la tierra en Venezuela para recordarnos nuestra fragilidad.

No pensamos en el suelo mientras caminamos sobre él; damos por hecho su lealtad. Colocamos los libros ordenados por colores y editoriales en nuestra biblioteca, compramos vajillas y servilletas que combinan y dejamos las llaves siempre en el mismo lugar de la entrada. Construimos una arquitectura de certezas cotidianas para protegernos. Pero la fragilidad se cuela en una tarde cualquiera de junio, mientras doblas la ropa limpia, tu hijo ve la televisión o vuelves a tu casa después del trabajo. Todo desaparece y una vida entera puede cambiar en treinta y nueve segundos.

Diseñamos hipotecas a 30 años, compramos entradas para conciertos a un año vista, hacemos promesas y planes de futuro. Nos pasamos la vida esperando que ocurran cosas: las vacaciones, el ascenso de tu equipo, que llegue el fin de semana del Bilbao BBK Live... y despreciamos los minutos vacíos, los tiempos muertos donde parece que no sucede nada. Pero cuando la tierra tiembla en cualquier rincón del mundo, la normalidad no es una rutina aburrida, sino el mayor de los lujos. Somos pequeños, pero se nos olvida.

Lo ocurrido al otro lado del océano es algo lejano que solo vemos en los informativos. Pero quienes habitamos este rinconcito del mapa, sabemos bien lo que significa sentir el rugido de la tierra bajo nuestros pies una tarde de mayo y que el miedo se quede a vivir en los portales durante meses. Vivimos sobre la cicatriz de una falla activa. Caminamos, dormimos y amamos con la certeza soterrada de que aquello que ocurrió a apenas unos kilómetros, hace no tanto tiempo, puede volver a repetirse.

Pero da igual dónde vivas, no podemos hacerlo instalados en el miedo, sino en la lucidez. A veces nos complicamos demasiado la vida, nos pasamos los días corriendo de un lado a otro, persiguiendo metas que a menudo ni siquiera queremos. Llenando la agenda de obligaciones accesorias, como si el tiempo fuera infinito. Vivimos con prisa, con la mirada siempre puesta en el siguiente paso o en el próximo año, en lugar de fijarnos en el suelo que pisamos ahora y mirar a los ojos a quien tenemos delante. Nos enfadamos, nos quejamos del tráfico, del calor o de la lluvia.

Quizás vivir mejor sea algo más sencillo: aprender a bajar un poco el ritmo de la cabeza, disfrutar de no hacer nada una tarde normal y no dar por hecho las pequeñas cosas. Al fin y al cabo, el futuro es solo una suposición y lo único que realmente poseemos es este minuto exacto, este momento mientras lees este texto.

Mañana volveremos a encender la cafetera, a cruzarnos con los mismos semáforos y a planificar los próximos meses como parte de nuestra rutina. Pero quizás, al regresar a casa, estaría bien rebajar el drama de la vida que nos come. Sé que nadie puede vivir en un estado de intensidad constante; sería agotador para cualquiera y la cabeza terminaría por estallar. Necesitamos la rutina y el piloto automático para no volvernos locos. Pero una cosa es dejarse llevar por la inercia del día a día y otra, muy distinta, volverse un cyborg.

Ser vulnerables debería quitarnos de un plumazo un montón de tonterías. El temblor pasa, la tierra cambia de postura, se asienta de nuevo y sigue a lo suyo. Pero a nosotros nos deja un recado: estar aquí hoy, mientras el suelo te aguanta el tipo y el techo se queda en su sitio, es lo más parecido a la suerte que vas a tener. Treinta y nueve segundos han bastado para arrasar La Guaira y Caracas en Venezuela. Espabila y, por una vez, valora que seguimos en pie.

Feliz domingo.