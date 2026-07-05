Operación Vox Bis: Antelo prepara un nuevo partido de la mano de Espinosa de los Monteros

Para sorpresa de nadie, José Ángel Antelo va a fundar un nuevo partido político. O más precisamente, lo hará Iván Espinosa de los Monteros, y aquél será el líder provincial. Si le preguntan al primero, evadirá la cuestión con un sí, pero no, sino todo lo contrario, de lo que deduciremos que quien calla, otorga. Al segundo ya se lo preguntamos en La Opinión el pasado 14 de junio cuando visitó Murcia para presentar su think tank Atenea. El titular fue: «Estoy superbién y no quiero arruinar mi vida volviendo a la política». Pero los políticos solo están superbién cuando permanecen en la política. Además, en los mentideros exVox aseguran que la visita a Murcia resultó muy estimulante para él, pues detectó un rescoldo muy consistente de su liderazgo y que lo que tituló La Opinión fue un coloquialismo. Prefieren quedarse con otra frase, la que remataba el más reciente vídeo en que anunciaba su definitiva expulsión de Vox: «Lo mejor está por llegar». Ahí ven un guiño claro.

O bien la frase con que tituló este periódico fue un modo de eludir una cuestión que aún no está madura, o bien Espinosa de los Monteros ha cambiado de opinión, algo bastante corriente en la actual vida política. La disidencia de Vox, surgida alrededor de la expulsión de Antelo, no parece conformarse con una retirada forzada y aspira a meter guerra. Y tiene un plan avanzado sobre el que hemos conseguido sonsacar de aquí y de allá algunas líneas.

Partido nacional, pero murciano

Sería un partido nacional (recordemos que quienes se proclamaban de Vox dicen no creer en las autonomías), aunque su primer ensayo se produciría exclusivamente en las autonómicas murcianas, y esto incluso si las generales se adelantaran a las locales. Antelo capitanearía la partida electoral para la que contaría con Espinosa de los Monteros y tal vez con otras figuras desterradas por Abascal, como Ortega Smith.

Instalactitas 4 / Akiko

Para montar un partido se necesita financiación, y la han ofrecido, incluso generosamente. Procedería de los mismos núcleos empresariales que han venido aportando a Vox: sectores agrícolas e industriales. También se necesita un potencial de cuadros y activistas, y al parecer Antelo no estaría solo tras su expulsión. Y también es preciso eso que llaman un nicho de mercado para lo cual se debe encontrar una motivación, un discurso diferenciado, una significación frente a los demás. Los exVox no aciertan en este capítulo a expresar un catálogo ideológico o programático diferente al conocido, pero les impulsa lo que llaman ‘la decepción’ de Vox, tanto por su política como por lo que definen como la tiranía de Abascal, así como por las suspicacias que les produce el manejo de las finanzas internas, acerca de lo cual dirigentes que han estado en el núcleo duro, como Espinosa de los Monteros, parecen saber más de lo que cantan. En este sentido, la intervención de Antelo desde el Grupo Mixto en el reciente debate sobre el Estado de la Región puede ser ilustrativa, pues señaló las contradicciones a que daría lugar la aplicación de la doctrina estrella de Vox: la ‘prioridad nacional’. Sugieren que el nuevo partido se situaría en un supuesto hueco existente entre PP y Vox.

Frenar a Abascal

La alternativa se dirige principalmente al electorado de Vox, partido al que calculan que podrían restarle dos diputados. No les disuade la experiencia de su excompañero Alberto Garre, quien no obtuvo representación cuando ensayó con un partido regionalista, Somos, pero entonces el acceso a la Asamblea requería del 5% frente al 3% actual y, además, dicen, «en Murcia no existe espíritu regionalista, pues somos antes españoles que murcianos», de ahí que manejen la palabra España como uno de los términos con que titularían el nuevo partido.

Tal vez Espinosa de los Monteros pretenda dar un paso más allá de su Atenea (una especie de club de análisis), de la que ha dicho en La Opinión que está disponible para atender a peticiones del PP, y éste podría cooptarlo junto a las fuerzas que pudiera mover el nuevo partido para apurar en su favor una parte de las adhesiones a Abascal, quien en la práctica se ha convertido en ganador de las últimas cuatro elecciones autonómicas a pesar de no llegar en ninguna al 20%, pero con la representación suficiente como para imponer al PP sus políticas clave, como también ha empezado a hacer en Murcia con la Ley de Vivienda.

La reserva sobre el proyecto es total, pero es indudable que está en marcha y que concita adhesiones, si bien el cálculo acerca de su viabilidad podría trastocar los planes. Por lo que deducimos de fuentes sólidas, más allá de las elusiones públicas de Espinosa de los Monteros y de Antelo, el propósito es firme sin despreciar la prudencia. Vemos, de paso, que las derechas imitan a las izquierdas en la dinámica de fragmentación.