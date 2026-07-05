Un murciano de pro

Era una costumbre que comenzaba a finales de junio, cuando acababa el colegio y mi hermana y yo nos trasladábamos al pueblo con mis abuelos maternos mientras nuestros padres trabajaban. Lo hicimos durante muchos años, establecernos allí con ellos en las vacaciones escolares, primero como niñas ajenas a la fatalidad y después como atormentadas adolescentes huérfanas de madre, hasta que empezamos la universidad. Y durante todo ese tiempo, los veranos que allí pasamos, ese hábito se mantuvo, hasta el punto de que, al mudarnos a Madrid con mi padre, asumí que también lo vería en las calles de esa gran ciudad a la que solo íbamos en Navidad y donde el tren al que por alguna extraña razón llamaban metro circulaba al revés, como dijo mi hermana la primera vez que tuvo que cogerlo sola para ir al colegio y acabó perdida. Pero no fue así, al caer la tarde, el sol a punto de ocultarse, cada día dos minutos antes desde el 21 de junio, fecha del solsticio de verano y día en el que mi hermana y yo descubrimos que las madres se morían, los habitantes de Madrid no salían a las puertas de sus casas, silla plegable en mano, para tomar el fresco, como sí hacían en el pueblo los vecinos, lo siguen haciendo algunos, aunque muy pocos ya, en las calles en las que aprendí a montar en bicicleta y a saltar a la comba ahora apenas hay gente, ni siquiera niños, únicamente coches.

Estas últimas semanas, sin embargo, al sacar a pasear a Turrón al final de la tarde, he podido comprobar que muchas personas mayores que probablemente llevan viviendo en Madrid toda su vida, aquí nacieron y aquí morirán, acuden a esa hora a los parques con el mismo propósito con el que mis abuelos se colocaban a la puerta de su casa, sobrellevar el calor y la soledad. Se sientan en los bancos o alrededor de unas mesas de madera en las que quizás echen una partida de cartas, tal vez de dominó, bajo esos árboles que ojalá fueran como la poesía y dieran sombra incluso desprovistos de hojas, y charlan o permanecen en silencio, pero se acompañan. Igual que mis abuelos, aunque ellos no hablaban casi, ni antes de perder a su hija ni después, cuando el mutismo se cernió sobre ellos como el luto sobre el armario de mi abuela, que no volvió a vestir ropa que no fuera negra.

Al terminar de cenar, poca cosa, algo frugal, fruta de temporada, nada de melón, que por la noche mata, nosotras nos íbamos con la pandilla, a las doce en casa, y ellos empezaban con su ritual, mi abuelo, con la camisa desabotonada dejando ver la camiseta interior que siempre llevaba, cogía una de las sillas blancas de hierro que había en el corral, la ponía delante de la puerta y se sentaba en ella, con mi abuela sobre un cojín un escalón por debajo -para entrar en casa, había que subir una escalera de tres peldaños con forma de podio-. Allí permanecían unas dos horas sin decirse nada, saludando a los vecinos que por delante pasaban, buenas noches, ale, ve con Dios, hasta que regresábamos.

Yo solía volver antes que mi hermana y me sentaba al lado de mi abuela. Lo hacía, me he dado cuenta al recordarlo, para estar con ellos, acompañarlos, compartir sus tranquilas alegrías y su profundo e inconsolable dolor. Echo de menos aquellos veranos, tan bellos y tan tristes, tan reales.

Hay una larga lista de murcianos destacados que son objeto de artículos periodísticos, loas, culto y homenajes de continuo. Normal, en una tierra donde el autobombo, la autocomplacencia y la exaltación de los valores propios son moneda corriente. Ahí quedan la morcilla, el zarangollo, el paparajote, los ‘moniatos’ de San Fulgencio y el pastel de carne, manjar apreciadísimo cuya habitual carestía motiva a cientos de individuos e individuas a formar largas colas cuando alguien los reparte gratis con la excusa de cualquier celebración.

También llega la autopromoción a la música, por ejemplo, sobre todo entre jóvenes y carlancos que idolatraron primero a Mari Trini, luego a Marañones y después a Carlos Tarque, Santiago Campillo, Second, Viva Suecia… y más recientemente a Sean Frutos —murcianísimo nombre propio— o Arde Bogotá, aunque los más modernos también tienen preferencia por Maestro Espada, Ruto Neón o Ave Alcaparra, entre otros muchos.

Qué decir de la sentida admiración por Paco Rabal, siempre más aguileño que murciano, comunista de pro ‘admitido’ en su centenario de pleno derecho en la buena sociedad derechizada actual, tal que es Ramón Gaya, republicano antifranquista recalcitrante al que se dedicó todo un céntrico museo inaugurado por alcalde socialista un lustro antes de 1995.

En descargo memorístico del arriba firmante hay que escribir que no están todos los que son, pues hay muchos más no citados. Empezando por pintores, cuyo amplio elenco contemporáneo se hace inabarcable. De grandes homenajes con antológicas exposiciones fueron los de Alfonso Albacete —nacido en Antequera y educado pictóricamente por otro grande, Juan Bonafé— o el apreciadísimo Pedro Cano, con museo ‘propio’ y todo en vida, como Gaya. Y además, hay músicos, escritores… Astronautas, no: ninguno.

El ‘patinaje’ mental empieza con los políticos. Porque, no obstante el nivel de represión y sometimiento alcanzados durante la Oprobiosa de 40 años, la fértil tierra del Segura y el Mediterráneo poco tuvo que rascar en ella. Poco más que un Ibáñez Martín protofascista con el generalote Primo de Rivera, preboste franquista que, turolense de nacimiento, asentó en la Región y Lorca guarda memoria del excelso represor de maestros y prensa en un instituto de Secundaria. Más tardío, un tal Cotorruelo Sendagorta, casado con murciana fina de apellido francés, que aprovechó su desempeño de ministro tardofranquista para, además de los consabidos homenajes de pleitesía en tierra de su señora de él, hacerse un chaletón postmoderno en terreno virgen del final de La Manga. O ese opusino Federico Trillo del que mejor no hablar por el mote de ‘Yak Peregil’ que le quedó tras sus hazañas bélicas como ministro del padrecito Aznar.

Todos ellos han recibido y reciben homenajes a tutiplén, en vida y en el otro mundo. Por eso sorprende la ignorancia hacia un murciano de pro —si se sigue el parámetro al uso que otorgan ‘nacionalidad’ honorífica al que asome la nariz al sur de Albacete­— con actual función política destacada en la vecina Francia. Se apellida Mélenchon y ejerce como líder de La France insoumise, única fuerza que en el país de libertad, igualdad y fraternidad se opone al atropello parafascista de los herederos de Le Pen.

Claro, LFI es de ‘extrema izquierda’ para biempensantes de derecha e izquierda. Quizá por eso el ‘olvido’ de ese descendiente de murcianos de Mula, que no emigraron a principios del siglo pasado por razones políticas sino económicas a la Argelia francesa para después asentarse en Tánger y de ahí a Francia. Solo el digno cronista de la histórica ciudad, Juan González Castaño, se hizo eco de tal cosa, conocida por entrevistas del líder de LFI en que presumía de su origen. Debe ser rojo más que rojo y muy ateo el tal Melenchón para que aún nadie en la Región lo haya homenajeado de alguna manera. Cosa que, a lo peor —conocido el baboseo habitual en esos tributos—, es mejor que no ocurra. Pero, para murciano de pro, ahí está Jean-Luc Mélenchon. Vivito y coleando. Ejemplo a seguir. Mal que les pese a algunos.