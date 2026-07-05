Huelga de inmigrantes irregulares

Cientos de miles de abuelos abandonados en sus sillas de ruedas en nuestros barrios y plazas, toneladas de frutas y hortalizas pudriéndose en nuestros campos y huertas, vuestras mujeres, esos que votáis para echar a los inmigrantes que limpian vuestras casas por seis euros la hora y sin asegurar, tendrán que limpiar de nuevo vuestros meaos y poner lavadoras, porque vosotros, esos que lleváis banderas en las muñecas y vociferáis porque un inmigrante va delante de ti cuando estás en urgencias con dolor de cabeza, pensáis que la mujer, vuestra mujer, es inferior a ti.

Alguien debería convocar una huelga indefinida de inmigrantes irregulares, y seguramente este país sufriría algo más que un colapso, lo único bueno que tendría es que no habría abuso laboral, nadie podrá pedir sexo a cambio de trabajo en esos tajos de dios, no podrás decirle a la chica que le cambia el pañal a tu madre o le lava los huevos a tu padre con Alzheimer, que venga el domingo a quedarse también con ellos porque tu tienes una comunión a la que no puedes faltar.

Sería fantástico que nos diéramos cuenta que sin inmigración el país se hundiría en la miseria. Quizás,solo quizás, dejaríamos de criminalizar al inmigrante y ya no diríamos mas gilipolleces.

Los españoles abandonamos el tajo hace tiempo, agachar el lomo para recoger sandías o meterse en un invernadero a recolectar tomates a 45 grados era trabajo de ‘negros’.

Después nos encontramos con una sociedad envejecida a la que había que cuidar, y no estábamos dispuestos a, ante la falta de plazas en las residencias públicas y el alto coste en las privadas a pagar a alguien un salario digno y darlos de alta en la seguridad social, por lo que nos vino muy bien el mercado ilegal, donde pagar una miseria por cuidar de lo que supuestamente mas queremos.

Y después llegó la hostería, la construcción, trabajos donde cada día los españoles brillamos por nuestra ausencia, pero aquí, cara al público ya no podíamos hacer trampas.

La mejor manera de darnos cuenta que regularizar a quien lleva mucho tiempo entre nosotros sin cotizar pero sacándolo las castañas del fuego, es lo mejor que le puede pasar a este país, sería que alguien nos pusiera frente al espejo de la realidad.