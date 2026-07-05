Cuando el destino nos alcanza

Mijaíl Bulgakóv. La guardia blanca muestra una Ucrania destruida por la guerra mundial, por las revueltas nacionalistas y por el avance bolchevique. Kiev es una ciudad mártir, la presa por la que se pelean los lobos entre sí y que asiste impotente y aterrorizada a su destino. Al mismo tiempo asistimos a la historia de una familia que había sentido simpatía y solidaridad por el orden que colapsaba, que soñaba aún con el hermoso sueño del Imperio de los zares, con una Rusia sin límites, con un dominio indiscutible sobre el Asia por parte de los monarcas que estaban en un trono heredero del solio imperial de Constantinopla.

Aunque a escondidas la familia que nos retrata Bulgákov canta el himno zarista cuando se sienten a salvo y están solos, pero lo cierto es que su mundo se ha extinguido, peor aún, se ha ahogado en sangre. No ha sido una muerte por decrepitud, por un cambio en la moda, en la mentalidad, por una crisis del espíritu, ni siquiera por cisma del alma. La imagen es de puro hundimiento, de colapso como colapsan hoy día las civilizaciones modernas, como solo en ellas son capaces de caer en el abismo, con ciudades bombardeadas, estaciones de ferrocarril atacadas, ejércitos regulares disueltos y en desbandada, con los oficiales arrancándose las insignias para no ser identificados, y finalmente la disolución.

Hay una última línea de defensa, que no es una ciudadela, ni un bastión en las montañas. Es simplemente la casa familiar, en la que no están todos sus miembros pues ni siquiera en las familias faltan traidores o arribistas. El núcleo último, el ámbito familiar, último puerto de refugio, no es tampoco un espacio seguro, pues en las guerras modernas las familias mueren juntas porque los cañones también los buscan a ellos con más interés que a un depósito de municiones.

Stalin aplaudió la obra, cabe preguntarse por qué si es la historia de una familia ucraniana opuesta a los bolcheviques. La respuesta no puede ser otra. La novela cuenta la derrota total, la extinción absoluta de la voluntad de resistencia o de combate de aquellos a quienes el bolchevismo había venido a destruir. La guardia blanca es una historia de resignación, ante un destino que se acepta para sobrevivir, si es que esto es aún posible.