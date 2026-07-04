¿Por qué la Región de Murcia se queda sin auxiliares de conversación?

Durante más de cuarenta años he sido profesor de Inglés en la enseñanza media. Comencé en un centro privado, el colegio Hispania de Cartagena, pero de allí pasé al instituto de Escombreras y ya seguí mi carrera hasta jubilarme siendo profesor en la Escuela de Arte, en Murcia. De enseñar inglés, pues, me lo sé casi todo, y en las técnicas para llevarlo a cabo siempre he tratado de estar lo más al día posible.

En la noche de los tiempos, allá por los años setenta del siglo pasado, ya las teresianas nos habían dado a algunos profesionales que los solicitamos cursos de formación para profesores en didácticas de las diferentes asignaturas, y puedo prometer y prometo que aquellas técnicas me han acompañado siempre y me han funcionado muy bien a la hora de tratar de transmitir conocimientos. Deben tener en cuenta que fueron estas monjas seglares, las teresianas, las que diseñaron la EGB, que resultó ser un cambio total en los planes de estudios que estábamos desarrollando en las aulas hasta el año 1970. De enseñanza y de modernidad, estas mujeres se lo sabían todo. Y lo más importante, nos descubrieron qué era aquello de que los alumnos nos hablaran de tú y nos llamaran por nuestro nombre, dándonos cuenta de inmediato de que nada tenía que ver que a mí me llamaran don Enrique y se pusieran de pie cuando entraba en el aula con el respeto normal entre profesor y alumno. Desde el principio con el nuevo trato, mucho más cercano y amistoso, descubrimos que se conseguía que los chicos y chicas mejoraban en su rendimiento, y, lo que comenzó como una excepción en algunos centros públicos pasó a normalizarse en todos los demás, incluidos los privados.

Mantener bien tu nivel del idioma extranjero que estás enseñando no es fácil si no te preocupas seriamente de ello. Sabes inglés, sabes enseñarlo, incluso algunos, yo mismo, como todos mis alumnos recordarán, dedicamos una parte de la hora de clase a establecer algo de conversación en inglés con ellos. No era fácil, porque si había muchos alumnos en el aula, hacerlo con todos era imposible, pero estaba claro que surtía efecto, que los motivaba y les gustaba. Un ejemplo: yo les decía, ‘suponed que habéis conocido a un inglés o a una inglesa y comenzáis a hablar con ellos, ¿qué le diríais?’ Y ahí surgían unos rudimentos de conversación que funcionaban muy bien. Les interesaba y aprendían.

Para mantener mi inglés en condiciones, he viajado mucho al Reino Unido, pero, y aquí está la clave de este artículo (ya era hora, que casi lo voy terminando) es indudable que, con las clases, pierdes acento, pierdes tono, simplificas vocabulario a la hora de expresarte para que te entiendan. Siempre he leído mucho en inglés y he trabajado con profesores ingleses y he tenido amigos y amigas de ese país, pero, por más que quieras, con el tiempo, en los niveles que les decía, se pierden cosas.

Y, entonces, ¡para eso están los AUXILIARES DE CONVERSACIÓN!, unos seres humanos nativos de los países del idioma que explicas, que llegan a tu aula y dedican unas horas a cada curso haciendo exactamente eso, conversar con los alumnos, y lo hacen con el argot que utiliza la gente joven ahora en Londres o en Nueva York, si es inglés, o en idioma que corresponda.

Y ahora me gustaría que alguien me explicara por qué se ha quedado la Región de Murcia fuera del programa nacional de auxiliares de conversación para el próximo curso, por no inscribirse, como sí lo han hecho Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. ¿Por qué, oiga?