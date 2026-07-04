Irene Marín: Contra viento y marea

‘Se ha metido en la boca del lobo’, le dicen algunos compañeros, ‘no merece la pena’, le argumentan otros que la aprecian, es cabezona y trabajadora a manos llenas, hecha a sí misma a base de sudor, lágrimas y codos, esta cardióloga, compañera y a pesar de ello, amiga de la actual Consejera de Salud, Isabel Ayala, decidió volver a remangarse, y tomar los mandos del gran transatlántico que es la sanidad pública para sacarlo de la tormenta perfecta en la que está sumida, y eso, con parte de sus oficiales que apenas conocía, tiene un nombre: coraje.

Segura de sí misma, sus compañeros y compañeras están conociendo a una persona que les sigue sorprendiendo su capacidad de análisis y sus líneas rojas, durante su estancia como directora de especializada le salieron callos a base de confrontar con aquellos incluso a los que admiraba, lo que ahora le otorga un valor añadido a su recién aceptada responsabilidad.

Cuenta con una ventaja, que tiene el respaldo absoluto de su consejera, quienes más las conocen, saben que son una especie de Pack (2 x 1) y que ambas decidieron aceptar uno de los retos más difíciles que ahora mismo hay en la política regional: Volver a crear confianza en el sistema público sanitario.

Saben que como decía aquel título de la película del gran cineasta Agustín Díaz Yanes ‘Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto’, que cuando pase la tormenta perfecta en la que están sumidas, cuando alguien acuse a un cantante de moda de contratar a una inmigrante sin papeles, que España gane el mundial o haya sido eliminada, o se abra juicio contra el novio de Ayuso, y los focos de la noticia cambien de dirección, y las prótesis coronarias sean solo alimento para un proceso penal y no político, podrán echar la vista atrás y decir que un día, estuvieron al mando de un barco a la deriva y no naufragó.

Cuando los focos se apaguen, y se ponga el acento en la gestión pura y dura sanitaria, si consiguen quitar la mucha grasa que sobra aún en la sanidad pública y fortalecer sus músculos y sus fibras, es cuando imagino que se mirarán y podrán esperar tranquilamente a que suba la marea para volver cada una a su puesto de trabajo.

Ahora mismo, algunos las quieren convertir en ‘carne de cañón’, ojalá no tenga nada que ver que sean mujeres, pero en esta tierra ya se sabe, los mismos que han tomado el camino de la lapidación, deberían recordar aquella frase que nos repetían de pequeños los mas expertos: ‘Quién esté libre de pecado que tire la primera piedra’.

Dentro de un año, o cuando se termine su tiempo al frente de la salud pública, será el momento de que la sociedad, incluida la oposición, los sindicatos y gran parte de las asociaciones en defensa de la sanidad pública, le ponga un muy deficiente, un insuficiente, un suficiente, un bien, un notable o un sobresaliente, todo menos ‘no asistió a clase’.

Si consiguieran aunque solo fuera sentar las bases para un Gran Pacto Regional por la Sanidad Pública, todo este sufrimiento habrá merecido la pena.