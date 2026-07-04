Habitando la soledad sonora

Siempre he creído que las personas sensibles o receptivas al arte y a su mundo, suelen ser permeables a muchas de las manifestaciones que éste nos puede regalar a los sentidos. Los ya nada desdeñables años y las muchas amistades disfrutadas a lo largo del tiempo, con artistas diversos, así me lo confirman. Numerosos y célebres han sido —en siglos dispares— los artistas plásticos que han destacado en más de una disciplina de forma notable. Creadores que, a pesar de haber sido conocidos y celebrados por una o dos de sus ‘capacidades’ creativas, han cultivado y disfrutado con otras artes hermanas como la música, la poesía o el teatro. Conocidos son los casos de artistas como el vanguardista Kandisnsky que, además de pintor y maestro de la abstracción, fue un gran violonchelista; o el poeta gaditano Rafael Alberti que cultivó, a lo largo de toda su vida, la pintura y el dibujo. Más paradigmático es, aún, el caso del ‘divino’ Miguel Ángel Bounarroti que sumó —a su portentoso dominio de la arquitectura, la escultura y la pintura—, su trabajo como poeta renacentista con más de trescientas composiciones conservadas. Salvando distancias abismales, en lo personal, siempre me ha costado centrarme en un sólo quehacer artístico y he sentido inquietud por aprender cosas muy diversas; aunque relacionadas entre sí de alguna forma.

Si se tiene un poco de humildad e inteligencia, es fácil descubrir personas que nos despierten la admiración y que sean, al mirarnos en su espejo, faro e inspiración para nuestro crecimiento. Y todo esto viene al hilo por un hombre y un programa de música que, desde hace casi dos años, me tienen fascinado. José Carlos Sandúa Mañu (Pamplona 1972), es de esos intelectuales versados, como decíamos arriba, en los diferentes mundos que componen la expresión artística. En realidad, Sandúa, es un humanista en el pleno sentido del término. Hombre de vasta cultura que aglutina, en su persona, amplísimos conocimientos sobre artes plásticas, ciencia, música y filosofía. Licenciado en Bellas Artes y en Farmacia, posee también una sólida formación musical desde joven, que completó, durante cinco años, en la célebre escuela londinense Trinity College of Music. Su principal herramienta musical es la voz, especializado en el canto como contratenor. A finales de los noventa fundó el grupo vocal La Trulla de Boces, con el que recuperó, especialmente, obras musicales del renacimiento y el barroco español. Su trabajo ha sido ampliamente celebrado y reconocido internacionalmente con numerosos premios. En 2008, comenzó a trabajar con Radio Clásica conduciendo diferentes programas como Los rechazados o La caja blanca. La música y el arte fueron siempre unidos en el planteamiento de sus espacios radiofónicos; de hecho, en el primero citado, trataba de arte y música en el tiempo del impresionismo. Finalmente, durante la década comprendida entre 2014 y 2024, fue director de Radio Clásica.

Una noche de invierno en la que mi hogar andaba ya descansando, descubrí, por azar, uno de los programas en los que Sandúa se ha volcado en los últimos años. Fue tal la impresión que me provocó su escucha que me llevó a investigar inmediatamente sobre el programa y a convertirme, desde entonces, en un fiel oyente cada martes de once a doce de la noche. Se trata de la propuesta cultural de Radio Clásica La Soledad Sonora. Sandúa conduce durante una hora, aproximadamente, estos programas maravillosos, convertidos, posteriormente, en unos podcast siempre disponibles. Siempre hay un tema del que se parte o que enlaza y aglutina todo. Desde ahí, la música —en un amplísimo abanico temporal— es el nexo extraordinario y bellísimo para aprender sobre pensamiento, historia, arte o filosofía. Lo fascinante es la exquisitez y el alto nivel intelectual con la que el músico navarro va construyendo el desarrollo de cada uno de estos capítulos. Determinadas pinturas o libros despliegan sus alas frente a la melodía de antiguas músicas que Sandúa prepara para nosotros.

Esta semana se emitió el último programa de esta temporada, sumando casi ochenta desde que comenzó la andadura. Diferentes propuestas que nos han invitado a acercarnos, a través del arte, a algunos de los hitos históricos y artísticos del hombre atemporal. Hemos viajado en estos meses a la Venecia del Cinquecento, a la Roma de Leon X o los jardines medievales europeos. En el pasado mes de junio, en las inmediaciones de la noche de San Juan, la música, sacra y profana, nos consumió frente al fuego transformador. Un sin fin de temas que mi admirado Carlos Sandúa conduce con una erudición y elegancia siempre sorprendentes. Este verano, en que los días se alargan y cambia el acelerado ritmo vital, os invito a disfrutar y habitar estas evocadoras Soledades Sonoras.