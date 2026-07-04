Vaya cuadro

Me he quedado a cuadros.

Murcia vuelve a salir en los papeles nacionales. Afortunadamente para bien.

La salud es lo primero y el cuadro clínico demuestra que al vivir en la mejor tierra del mundo no hay prótesis caducadas que puedan con nosotros. Tenemos un corazón tan grande que ni aunque nos implanten válvulas y stent pasados de fecha nos enfadamos. Al no ser cosa de Pedro Sánchez, aunque todo se andará, pelillos a la mar. Ni a la de tres ni a la de 400 pacientes que aparezcan vamos a abjurar contra San Esteban que, como nosotros, fue mártir.

Otra cosa es rasgarse las vestiduras contra la infrafinanciación estatal mientras dejamos que sangre a borbotones de licencias y negocios fraudulentos nuestro Servicio Murciano de Salud, que muere entre tanta inyección a la sanidad privada. Ahí, andamos prestos en reclamar la eutanasia para el inquilino de Madrid.

El otro cuadro demuestra no solo nuestra salud física sino mental. Un murciano cogió un cuadro de Sorolla de una calle de Sevilla, donde su propietario estaba realizando una mudanza, porque le gustó el marco. Tiene tela, que la tenía y aún la tiene. Las cámaras recogieron que fueron varias las personas las que se acercaron a la obra de arte, pero, al parecer, no podían con ella. Hasta que pasó el murciano...si es que no hay nada como padecer para hacerte fuerte. En el otro plano, el psicológico, el paisano emuló al ingenioso Woody Allen cuando en su cinta Toma el dinero y corre se quedó con el cristal de la joyería que finamente recortó. No me digan que no es para celebrar parecerse a un genio.

Además, las pinturas del maestro de Valencia gustan a todo el mundo y aquí somos más originales. Aunque es conocido como el pintor de la luz, a nuestro vecino no lo deslumbró.

Y es que en la Región de Murcia todos tenemos muchas luces y así nos va.