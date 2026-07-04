Cecilia Ibáñez, cine, memoria y justicia

Historiadora de formación, cineasta por vocación y agente de igualdad por compromiso, la trayectoria vital y profesional de Cecilia Ibáñez está marcada por una coherencia poco frecuente: la defensa de la cultura, la ética y los derechos humanos como ejes inseparables de la creación y la docencia.

Nacida y formada inicialmente en Uruguay, Cecilia cursó la Licenciatura en Historia en la Facultad de Humanidades de Montevideo. Aquella etapa universitaria coincidió con un periodo especialmente oscuro del país: la dictadura militar. Ya entonces mostró una actitud crítica e independiente que ha definido toda su vida.

El exilio no fue una huida, sino una decisión consciente. Gracias a una beca del entonces Instituto de Cultura Hispánica, Cecilia llegó a Madrid a comienzos de los ochenta. Allí continuó su formación académica y obtuvo el doctorado en Historia por la Universidad Complutense, al tiempo que se integraba activamente en los círculos culturales y políticos de una España en plena transición democrática. Su experiencia uruguaya, marcada por años de vida democrática previos a la dictadura, la convirtió en una voz valiosa en debates, encuentros y espacios de reflexión social.

Durante esos años trabajó también en la Embajada de Uruguay, donde llegó a desempeñar el cargo de agregada cultural. Sin embargo, el cine comenzaba a reclamar su lugar. Cecilia se formó en dirección y guion en la Escuela de Cine del Proyecto Piamonte, donde tuvo como maestros a figuras clave del cine español como Pilar Miró, Fernando Colomo, José Luis Cuerda o Pablo del Amo. Más tarde amplió su formación en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, especializándose en guion.

Su carrera cinematográfica se construyó desde la perseverancia y la independencia. Realizó cortometrajes en 35 mm y fue levantando, paso a paso, su propia productora. No buscó atajos ni grandes focos, sino coherencia entre lo que contaba y cómo lo contaba.

A partir de la década de 2010, ya instalada en la Región de Murcia, Cecilia detectó una ausencia que le dolía cada vez más: la invisibilidad de las mujeres cineastas. De esa constatación nació la Asociación de Mujeres del Medio Audiovisual (AMMA), una entidad pionera que desde hace más de una década impulsa ciclos de cine en la Filmoteca, encuentros con directoras, productoras y guionistas, y espacios de reflexión crítica sobre la creación audiovisual hecha por mujeres. Su objetivo no es solo exhibir películas, sino generar referentes, redes y memoria.

Paralelamente, Cecilia es agente y promotora de igualdad. Desde hace años imparte el certificado de profesionalidad en Promoción para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, formando a nuevas generaciones en análisis de género, desmontaje de estereotipos y comprensión de las desigualdades estructurales. Para ella, la igualdad no es una consigna, sino una cuestión de justicia social y derechos humanos.

Cecilia Ibáñez pertenece a una generación que abrió caminos, muchas veces sin reconocimiento, y que sigue defendiendo que la cultura, el cine y la educación son herramientas poderosas para cambiar miradas.

A sus más de 60 años, Cecilia observa con preocupación el «edadismo» y la falta de compromiso en las nuevas generaciones para asumir el liderazgo asociativo. Ella, que abrió camino cuando no había senderos, reivindica la experiencia como un valor añadido, no como un motivo de jubilación social.

Hoy, desde su productora en Murcia, Cecilia sigue tejiendo redes, formando a futuras profesionales y recordando que los derechos humanos de las mujeres no son negociables. Es, en esencia, una cineasta de la realidad que prefiere un guion honesto a una alfombra roja glamourosa.