Cuando yo era crío y jugábamos al fútbol en la calle, con porterías marcadas por dos piedras, había pocos balones de reglamento. El Rana, al que no le gustaba para nada perder, tenía uno. De modo que se pueden imaginar lo que hacía cuando el resultado le era desfavorable. Se inventaba faltas, cuestionaba goles legales, lo protestaba todo. Y cuando las cosas se ponían feas, ni corto ni perezoso, como el balón era suyo, se lo llevaba y nos dejaba a los demás con dos palmos de oreja. Afortunadamente, la democracia no es de nadie. Y las elecciones, tampoco. Pero sí hay trumpistas que, como el Rana, solo aceptan la victoria. Sectores de Vox y el PP empiezan a creerse que el balón electoral es de ellos. Y, temiendo que los resultados no sean los que esperan, al menos en la proporción que les interesa, empiezan a inventarse faltas. El PP, que en 2022 aplaudía ‘la ley de nietos’ como acto de justicia histórica, ahora la denuncia como ‘fraude electoral’. Vox tampoco se queda corto proponiendo suspender el voto por correo a 2,7 millones de españoles en el extranjero.

Parece que, como decía un afamado cronista deportivo, hay ‘miedo en las gradas’. O sea, en las urnas.