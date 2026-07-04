El amor de un padre

Los guerreros cosacos viven pendientes del honor y del saqueo. Son una raza de piratas terrestres, de aqueos que no han encontrado aún una Troya digna de ser incendiada y saqueada por ellos. Sacados de los cantares eslavos, no dejan de recordar a la Ilíada y es misión que se ha impuesto Gogol a sí mismo la de elevar a estos bravos guerreros a la altura del mundo griego. El autor los convierte en músicos, en bardos, en recitadores de gestas antiguas. Los muestra en una asamblea donde el pueblo en armas se expresa con valentía y descaro. Cobarde de aquel que calle ante los demás porque no tenga valor para mantener sus palabras. Van a caballo, combaten a pie, remontan los ríos en barcazas. Combaten a los polacos, derrotan a los turcos. Son, en una palabra, invencibles.

Todo es fuerza, alegría, decisión, guerra y amor por el saqueo. Gogol imita deliberadamente el tono de la epopeya griega, quiere ser una nuevo Homero, quiere ser él mismo como aquellos cantores eslavos que aún existían en sus días y a los que conoció cantando hazañas antiguas y glorificando a caudillos de otros tiempos. El autor de Almas muertas era, como se ha demostrado, un escritor moderno, novedoso, incluso inquietante. No caigamos en querellas inútiles. Tal es la verdad. Pero Tarás Bulba parece una obra de naturaleza diversa, incluso más conservadora. Es una historia épica, nacional, guerrera, en la que los combatientes carecen de piedad. La misericordia frente al enemigo es casi desconocida e inexistente frente a los traidores, aunque sean de nuestra propia sangre. Su gran logro es dibujar la tragedia del padre, del viejo Tarás, frente a sus dos hijos. A uno debe matarlo él mismo pues se ha unido a los polacos contra los de su propia sangre. Capturado el otro, contempla con sus propios ojos cómo es torturado hasta la muerte.

El viejo Tarás, humillado y vencido, lanza una tenebrosa profecía ante de ser quemado vivo por los verdugos de su hijo leal. Anuncia la llevada de un reino invicto, acaudillado por un zar vencedor. Los enemigos serán aplastados y al final será siempre Rusia, Rusia sin fin.