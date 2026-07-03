La vida de ‘Brisan’

Apócope de Brian y Sánchez. Visto lo sucedido últimamente en el Congreso de los Diputados (ese organismo que Sánchez dijo que iba a gobernar sin él, y es la única cosa que ha cumplido), la vida de Brian se queda corta. Éste fue aclamado por el Frente Popular de Judea y el otro por su Comité Federal. Ya el súper preparado Patxi López había gritado desaforadamente, emulando a María Jesús, que millones de españoles dicen en la calle «yo con Begoña». Hasta el mismísimo Sánchez se avergonzó bajando la cabeza en el hemiciclo ante las risas de sus componentes. Gritos multitudinarios en la calle que nadie ha oído, porque solamente están en una mente pelotera. Aunque he de reconocer que esa imaginación ha tenido su continuidad en una carta antes del comité alabador de la misma y de su marido. La otra vergüenza es que tras pedirle el legislativo a través de sus dos cámaras a Sánchez que dimita y convoque elecciones para que el pueblo decida (democracia), no solo se rio sino que también incluso aplaudió, secundado por sus secuaces palmeros. La razón es tan sencilla como que esa votación no es vinculante, al igual que sucede cuando existe una petición de indulto, que el tribunal sentenciador y el fiscal informan, pero el consejo de ministros hace lo que le da la gana porque para eso es una medida de gracia, y Sánchez también hará lo que quiera, que será pasarse la democracia por el portón de La Moncloa. Resistir a toda costa es su lema, incluso sin el apoyo del congreso, ni de los españoles, y tampoco dentro de su propio partido salvo por los agradecidos que están ocupando un puesto al que jamás soñaron con llegar. Claro que esa risa y esos aplausos son signo evidente de impotencia, nerviosismo y fracaso, por haber tocado fondo. Sus socios de desgobierno, que han sido favorecidos con todo tipo de concesiones en contra del bien común, desde la amnistía hasta económicamente beneficiados en perjuicio de las demás autonomías, ya ni le apoyan. La razón es muy sencilla: han sido también engañados, como ya lo hizo con sus votantes y con el resto de los españoles, por este personaje digno de estudio.

Paralelismo entre ambas vidas la de Brian y la de Sánchez. Entre la ficción y la realidad. Ambos son tenidos por mesías por un grupo de judíos el primero y de interesados el segundo. La única diferencia es que mientras Brian no podía salir a la calle sin ser vitoreado, Sánchez tampoco puede salir, pero para evitar ser insultado. Cómo es la vida. Si no estuviéramos viviendo este disparate y alguien nos lo contara, no le creeríamos. La España, civilizada democracia occidental, está siendo gobernada por quien está dispuesto a dar todo con tal de seguir en el poder y por aquellos que no quieren ser españoles. Mayor desatino no puede existir. Pero sí, existe, y es que además de todo eso, de mentir incumpliendo todas las promesas que se hicieron en campaña electoral, como que nunca habría amnistía, ni pacto con Bildu, su primera mano derecha, secretario de organización del partido y ministro con el mayor presupuesto, Ábalos está condenado por corrupción a 24 años de cárcel. Su segunda mano diestra, Cerdán también va a ser juzgado por corrupción y organización criminal. La esposa, Begoña, está acusada de varios delitos, entre ellos el de tráfico de influencias y de quedarse con un software de la Universidad Complutense por una cátedra creada para quien no pisó la Universidad en su vida, pues era la contable de los negocios sospechosos de su padre. El hermano ha sido juzgado por haber sido nombrado para un puesto de trabajo al que nunca acudió, pues ni sabía dónde estaba ni cuál era su cometido. Finalmente, su referente moral, Zapatero, está siendo investigado por varios delitos, entre otros porque aparecen en una caja fuerte joyas de más de un millón de euros que no explica de donde salen. También por cobrar miles de euros por informes verbales. Por influir en el rescate de una aerolínea. Y por el oro y el petróleo. Sus hijas también son investigadas al cobrar ingentes cantidades de dinero por maquetar. Expresidente, que decía que iba a Venezuela a liberar presos, y al parecer iba a algo más. Expresidente, que de ser inocente no acudiría a pedir la nulidad de todo lo actuado. Si eres inocente, lo que deseas es que se sepa la verdad del fondo, sin quedarse en la forma. Si lo que dice el juez en su auto es falso, mejor desmontarlo con pruebas y no con nulidades.