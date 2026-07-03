Sonrisa y amor bajo el gobierno del Diablo

Moscú está en manos de potencias infernales, la población vive entre alucinaciones colectivas. Una mujer sufre lo indecible y un escritor padece todo tipo de tormentos. Las calamidades grotescas que les afligen no las ha generado el ser humano, sino que proceden de dimensiones desconocidas, oscuras, demoníacas. No sabemos quién es el misterioso señor Voland y quiénes son la corte de seres grotescos y extraordinarios que le acompañan ni por qué la línea entre locura y cordura es inexistente. Razón y delirio se mezclan y se desdibujan entre sí. La realidad se vuelve pesadilla y es como si un gigantesco aquelarre tuviera lugar. La gente desvaría y muere. La masa disfruta de extraños espectáculos de magia e ilusión; grupos enteros de trabajadores se dirigen voluntariamente al manicomio, cantando canciones escolares en autobús.

En medio de la locura el escritor sin nombre escribe para sí y prácticamente en secreto la historia de Jesús, el joven hebreo condenado por Pilatos.

Su Jesús es de una bondad infantil, es una especie de niño condenado al suplicio atroz de la cruz. Bulgakov va más allá, mucho más allá, de reunir, condensar, incluso superar el mito moderno de Fausto, va incluso más allá de ser un continuador de Dostoyevski; no se limita a defender al idiota o al simple, al inocente entregado al matadero cuyo intelecto apenas resulta superior al de una pacífica oveja. Bulgakov demuestra cómo el mundo pertenece ya, sin discusión, a las poderes más oscuros, a las potestades más espantosas, a nuestras peores pesadillas.

Escrito bajo la dictadura de Stalin, el autor de este libro esperaba la deportación o la muerte en cualquier momento, de manera abrupta e inopinada, ni siquiera bajo los cauces de una acción policial ordinaria, burocrática, o la arbitrariedad de una detención en plena noche, mientras personas armadas pueden sacar a su víctima de la cama sin darle el derecho a vestirse. Una simple llamada telefónica puede indicar a cada uno si vivirá o morirá. Este es el Moscú de señor Voland, amo absoluto de la situación. La ciudad es una cárcel; el país es un manicomio.