Portmán no importa

Han pasado varios días desde que se celebró el Debate del Estado de la Región, y ni una palabra dedicada al mayor atentado medioambiental ‘perpetuo’ que se ha producido en España en las últimas décadas.

Hace unos días, escribía en este mismo periódico, un artículo bajo el título ‘De lo que no se habló en el Debate del Estado de la Región’ y a conciencia, no incluí la situación que sufre este espacio marítimo que tenemos a la vuelta de la esquina, y es que Portmán, bien merecería una misa.

El presidente no mencionó ni una sola vez la palabra Bahía de Portmán. Pero si desde San Esteban ningunearon una vez más a este desastre medioambiental, desde la oposición no tuvieron ni el detalle de mandar un saludo y un reconocimiento a los vecinos de este rincón tan especial, y que siguen sufriendo las mentiras, promesas incumplidas y hasta las barbaridades que algunos dicen sobre su regeneración y recuperación. Dice el dicho popular: ‘El mayor desprecio es no hacer aprecio’, y Portmán es el mejor ejemplo.

Si el futuro de Portmán no tiene el más mínimo protagonismo en un acto tan importante como es el Debate del Estado de la Región, significa que realmente no importa, más aún, desde el Ministerio, si fueran listos, que lo dudo, cuando el ínclito Bernabé, ex diputado, ex alcalde de La Unión, ex diputado regional, ex consejero, ex director de turismo, ex delegado del gobierno, y ahora senador, vuelva a llevarse una bolsa de ‘mierda’ contaminada, a la Cámara Alta, la Ministra lo tendría muy fácil: ‘Señor Bernabé, si ni tan siquiera su Presidente e idolatrado López Miras, no fue capaz de hablar de Portmán en el Debate del Estado de su Región, no venga ahora aquí, después de todos los cargos que ha tenido usted, a traernos su incompetencia’.

Pero ahora más que nunca es más necesario acordarse de los vecinos y vecinas que siguen luchando, discutiendo, analizando, proponiendo, movilizándose, concienciando y a veces desesperándose, por encontrar un punto de luz al final del túnel donde llevan inmersos más de treinta años.

Mucha gente, y con razón, podrán pensar que si Portmán no importa cuando se habla del estado de la región, es que seguramente sea verdad que algunos siguen utilizando esta catástrofe natural, como un pañuelo para limpiarse los mocos, y una vez usado, lo tiramos, no a la papelera, sino a la propia Bahía de Portmán.