Montar en bicicleta también es política (2)

La pasada semana hablaba del placer de pedalear, los beneficios y la oportunidad política de apostar por la bicicleta como medio habitual de transporte en la ciudad. Hoy toca ofrecer una visión más crítica, poniendo los pies o, mejor dicho, las dos ruedas sobre el asfalto.

La bicicleta apenas tiene presencia en el discurso político. Y cuando lo está, es más para hablar de los carriles bici que pretenden eliminar que de los que deberían construir. El servicio municipal Muybici desapareció. Quedan algunas estaciones abandonadas como testimonio de un proyecto que no se ha querido revitalizar. En teoría, ese servicio iba a ser sustituido por uno eléctrico, pero este es prácticamente inapreciable. En su lugar, vemos un sinfín de patinetes que siguen ganando terreno en movimiento y también tirados o parados en cualquier lugar.

Pero, más allá de carriles, bicicletas o patinetes, hay una cuestión esencial que tampoco forma parte del debate: ¿cuántas personas se sienten realmente seguras utilizando la bicicleta?

Las bicicletas no son solo para el verano, pero tampoco deberían serlo exclusivamente para los más valientes. Quizás el problema de que no haya más usuarios de las dos ruedas no radique tanto en la bicicleta en sí, sino en lo que la rodea. Es más, estoy convencida de que muchas más personas harían uso de ella si no sintieran miedo al hacerlo. Porque cuando hay miedo, lo más ‘cómodo’ es sacar el coche.

Los ciclistas tenemos que sufrir adelantamientos sin respetar la distancia de seguridad; giros sin ceder el paso; vehículos invadiendo el carril bici; veloces patinetes que arrasan por donde pasan; peatones que convierten el carril en una acera más… Luego están los que, no conformes con adelantarte sin guardar la distancia, te gritan que no puedes ir por la carretera... Difícil convivencia en la que la bicicleta, por lo general, sale mal parada.

Mi abuela Paca decía que en las relaciones de pareja «si no hay respeto, se acabó todo». Esta idea podría aplicarse en la vía pública. Porque en demasiadas ocasiones se olvida que la calle es un espacio compartido, de todos y para todos.

Es fundamental reforzar la seguridad vial, mejorar las infraestructuras, clarificar las normas y, sobre todo, promover el civismo. Porque, aunque no exista una verdadera política de impulso de la movilidad en bicicleta, lo realmente imprescindible es un compromiso firme con la seguridad y la tranquilidad de quienes pedaleamos cada día.